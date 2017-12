Natale all’insegna della solidarietà per l’AMV

VIAREGGIO – Note di solidarietà per un Natale che diventa occasione per regalare opportunità di crescita e di condivisione all’insegna della passione per la musica grazie all’Accademia Musicale della Versilia. Il maestro Salvatore Frega, direttore dell’AMV, insieme a tutto lo staff, ha infatti deciso di donare un anno di corso gratuito all’Istituto De Sortis per uno dei ragazzi o delle ragazze che ospita.

«Abbiamo voluto dare un piccolissimo segno – spiega il maestro Frega – la musica dovrebbe essere per tutti perché è un linguaggio universale, capace di superare qualsiasi differenza e qualsiasi differenza e qualsiasi ostacolo. Aiutare una realtà così importante per la nostra comunità ci rende orgogliosi e siamo sicuri che possano nascere collaborazioni e occasioni di crescita insieme».

Sotto l’albero del De Sortis quindi una card consegnata ufficialmente dal direttore dell’Accademia Musicale della Versilia. Sarà poi l’istituto ad individuare un ragazzo o una ragazza che potranno seguire uno qualsiasi dei corsi dell’AMV, l’unica YAMAHA MUSIC SCHOOL della Toscana, dalla batteria alla chitarra, dal pianoforte al canto. Questo Natale per l’Accademia Musicale della Versilia è stato un natale di regali su tutti i fronti con le Card AMV che permettono di seguire un mese di corso a soli € 50 invece che € 120, un’ottima occasione per fare in modo che anche per le feste la musica sia protagonista assoluta. Info 0584 632628 info@nullaccademiamusicaledellaversilia.it