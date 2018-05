Nasce anche a Capannori la formazione politica ‘Sinistra con’

CAPANNORI – Dopo il risultato elettorale della sinistra e dal centrosinistra alle elezioni politiche del 4 marzo scorso, sentiamo l’urgenza di mettere in campo nel territorio di Capannori una forza politica che abbia l’ambizione di saper coniugare la radicalità e la complessità delle sfide necessarie nel nostro tempo con la necessità di portare queste idee al governo, nei territori e ogni giorno, per cambiare la vita delle persone. In un quadro in cui la destra, sempre più a trazione leghista, è in crescita, il tema dell’unità della sinistra e del centrosinistra ci appare sempre più ineludibile.

Come già abbiamo detto nei nostri primi incontri, l’obbiettivo che ci poniamo, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, è duplice: la conferma dell’amministrazione Menesini e il rafforzamento all’interno della coalizione della sinistra.

Lo faremo collegandoci, con la nostra autonomia territoriale, a un’esperienza nata ormai due anni fa a Lucca e che, alle elezioni amministrative dello scorso anno, ha ottenuto un risultato importante che ha consentito al centrosinistra di vincere e a Sinistra Con di poter eleggere tre Consiglieri Comunali ed esprimere un assessore.

“Sinistra Con” si declina come Sinistra con la scuola pubblica, Sinistra con i più deboli, Sinistra con la sostenibilità ambientale, Sinistra con l’inn ovazione, Sinistra con i giovani, Sinistra con il diritto all’abitare…

Dunque saremo una forza politica locale, che non rinuncia, però. a provare a tenere assieme i problemi del territorio con uno sguardo sul mondo. Per questo nella nostra prima iniziativa abbiamo deciso di dedicarla al tema della Siria e della guerra che da ben sette anni devasta quel paese e tutto il Medio Oriente.

Sinistra con – Capannori