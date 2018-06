Importante affermazione per le ragazze del Le Mura Spring, in una stagione ricca di soddisfazioni in tutte le categorie

LUCCA – Sul campo neutro di Bardalone, nell’Appennino Pistoiese, si sono svolte le finali della Coppa Toscana Under 16 alle quali partecipavano, a seguito dei piazzamenti ottenuti nei rispettivi gironi di seconda fase di campionato, le formazioni di Costone Siena, Le Mura Sprng Lucca, IES Pisa e Don Bosco Figline V.no.

Le ragazze lucchesi hanno affrontato in semifinale nella giornata di sabato le pari età pisane in una partita avvincente, combattuta punto a punto fino ad un minuto dalla fine, quando sono riuscite a piazzare un break che le ha portate a vincere per 60-50.

La domenica si sono trovate di fronte le ragazze del Costone Siena, uscite vincitrici nella semifinale contro Figline per 62-55. Un avversario comosciuto bene dalle lucchesi, affrontato in chiusura di regular season e che le aveva battute per 66-50, togliendo loro anche il primato in classifica per differenza canestri. Questa volta le lucchesi partono fortissimo e riescono a scavare un solco che alla sirena lunga è di 48-23. Nella seconda parte di gara si assiste al consueto ritorno delle senesi, ma questa volta le Spring non si fanno irretire e, dopo essere state sopra solo di 5 punti, nel finale piazzano un allungo che le porta a vincere per 66-54.

“Con questa due giorni – commenta coach Landini – si conclude un percorso ampio che ci ha visto con un unico gruppo affrontare 2 campionati, un gruppo di lavoro che si è sacrificato le une per le altre a seconda degli impegni settimanali. Sicuramente un anno denso di appuntamenti che non ci ha visto sfigurare in tutte le prestazioni che abbiamo ottenuto. Direi un ottimo risultato per queste ragazze in un campionato dove erano abbondantemente sotto età. Eravamo partiti in sede di programmazione con la prospettiva di fare un anno di esperienza, di migliorare in prospettiva futura, ed invece sul campo, con il sudore e la voglia di tutte le ragazze siamo riuscite a vincere un trofeo. Onore e merito a tutte che ci hanno creduto e penso che questa possa essere veramente la ciliegina sulla torta di questa annata sportiva per quanto mi riguarda, ma credo lo sia anche per la società.”

Questa le ragazze del gruppo under 16 che hanno vinto il titolo di Coppa Toscana: Eleonora Failla, Laura Francesconi, Iris Lorenzin, Matilde Gertoux, Eva Leovino, Matilde Lorenzetti, Eleonora Rugani, Elisabetta Azzi, Sarah Montaquila, Matilde Pesi, Valentina Fazzi,Amalia Paschoulas, Daria Pellegrini, Martina Decanini, Sara Costa,Irene Giorgi,Marta Adami,Marta Begliuomini,Sharon Guiscardi.

All.: Simone Landini, Ass.: Matteo Gemignani