Nadia Centoni lascia la pallavolo giocata e ringrazia Lucca Una targa della Fipav per la sua straordinaria carriera

LUCCA – Nel giorno del suo 37simo compleanno, Nadia Centoni ha voluto annunciare la conclusione della sua carriera agonistica, ringraziare la città di Lucca e comunicare ufficialmente come proseguirà il suo viaggio nella pallavolo : preparatore atletico a Firenze, nella ambiziosa formazione di A1 del Bisonte, dove il marito Duccio ricopre il ruolo di direttore sportivo.

Lo ha fatto con una conferenza stampa in casa, al Nicola’s Pub di S.Concordio del fratello Nicola, con papà Giuliano e altri amici. In bella vista le ultime maglie indossate, quelle del Cannes, con le quali ha vinto ben sette campionati di Francia e otto coppe transalpine. Il Cannes, che quando parla di lei omette il nome e utilizza il termine “legende”, ha ritirato il suo numero 13.

Oltre a queste affermazioni, Nadia ha ripercorso la sua brillante carriera, continuata in Turchia al Galatasaray, con ben 312 presenze nella nazionale azzurra, dove ha scritto pagine importanti della compagine femminile.

Nadia Centoni ha scelto il Bisonte Firenze per mettere a frutto i suoi recenti studi nel campo della preparazione atletica, per lanciarsi in questa sua nuova versione pallavolistica.

La federazione di Lucca, Pistoia e Massa Carrara le ha donato, attraverso il presidente Paolo Della Santa, una targa di ringraziamento per quello che ha fatto in questi anni.

“Ringrazio la Fipav e l’intera città di Lucca per l’affetto che mi ha sempre dimostrato- ha concluso Nadia Centoni-. Ora si apre una nuova stagione per me e mi auguro di continuare a avere tante soddisfazioni da questo sport che me ne ha regalate davvero tante. Da parte mia ho dato tutto e sono molto soddisfatta della mia carriera”.