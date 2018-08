Nacchi (Progetto Comunità): ‘L’autogol di Fantozzi sui fondi Bei per gli edifici scolastici’

MONTECARLO – Clamoroso autogol (purtroppo l’ennesimo) per l’amministrazione comunale di Montecarlo. Sono uscite le graduatorie del BANDO REGIONALE BEI 2 per l’ottenimento di finanziamenti per progetti di nuova edificazione, adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici per il triennio 2018/2020. A differenza di comuni limitrofi quali Altopascio e Capannori che hanno presentato progetti di importanza strategica, ottenendo risultati straordinari in termini di finanziamenti, l’amministrazione comunale di Montecarlo ha presentato due progetti minori e non la ristrutturazione della palestra promessa in varie occasioni e richiesta a gran voce dalla scuola primaria e secondaria e soprattutto dalla locale società di pallamano, costretta da anni ad emigrare in altre strutture fuori dal comune.

Ebbene anche i due progetti minori sono risultati 499 esimo e 501 esimo su un totale di 514 progetti, proprio un gran risultato che non porterà a Montecarlo nemmeno un euro, (difficile fare peggio considerando la partecipazione con due progetti). Caro Fantozzi… può darsi che io dopo dieci anni di attività da consigliere non abbia ancora chiari i concetti di come si amministra, ma pagare le bollette con un ritardo di tre anni con soldi destinati ad infrastrutture o manutenzioni, metterle a bilancio come residui passivi, non mi sembra certo un buon esempio di come amministrare. Lei Signor Sindaco sono quindici anni che amministra ed alcuni componenti della sua maggioranza da ormai più di venti… una cosa è certa… non avete ancora capito come si progetta e come si ottengono finanziamenti per opere fondamentali per la collettività. Le risorse sono sempre minori e se quando ci sono si perdono per incapacità ed incompetenza oltre al danno economico c’è anche la beffa. A rimetterci sono sempre i cittadini Montecarlesi.

Stefano Nacchi – capogruppo “Progetto Comunità”