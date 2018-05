MUTUO ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE: con un mutuo acquisto casa e ristrutturazione è possibile coprire le spese per l’acquisto di una nuova abitazione e tutti i costi per gli interventi di ristrutturazione in grado di migliorarne la qualità energetica.

Infatti non è inusuale che dopo aver acquistato una casa sia necessario eseguire anche dei lavori di vario genere per rendere l’abitazione più vicina alle esigenze personali dei nuovi proprietari, realizzando ad esempio degli interventi mirati in grado di migliorarne il livello energetico.

Maurizio Del Carlo

