Musica, teatro, cultura e sport: parte il Giugno Porcarese, oltre 2 mesi di eventi all’insegna del divertimento

PORCARI – Oltre due mesi di eventi fra musica, teatro, sport, gastronomia, cinema e cultura. Da giovedì 31 maggio torna il Giugno Porcarese, che entra nel vivo sabato 2 giugno con il Villaggio del Bambino per proseguire sino a venerdì 3 agosto.

Sono tantissimi i motivi per non mancare. Perché il programma è per tutti i gusti. Il 2 giugno segnaliamo“Il villaggio del Bambinio”, che si svolge nel giorno della festa della Repubblica dalle 10 alle 20 tra piazza Orsi, via Pacini, via Roma e via del. Municipio. Una giornata all’insegna delle discipline sportive, animazione, giostre, food, laboratori e attività dedicate ai più giovani, che inizierà con un corteo degli studenti delle scuole porcaresi che attraverseranno il paese muniti di bandierine tricolore per arrivare in piazza Orsi dove sarà intonato l’inno di Mameli.

La rassegna prosgue il 9 con Color Corriamo, corsa non competitiva più attesa di questa estate 2018, La festa del Cane (10), mostra cinofila amatoriale, aperta a tutti i cani di razza e non, lo Schiuma Party (16), serata all’insegna del divertimento per tutti i ragazzi di Porcari e non solo, la semifinale di Mi fai sganascià (22), e la Cena sotto le Stelle (30), immancabile appuntamento di successo organizzato dalla Croce Verde di Porcari.

In luglio (8) un appuntamento da non perdere con Philippe Daverio, il conosciutissimo storico dell’arte che parlerà della nostra terra, di Porcari e delle sue eccellenze in ambito storico e artistico. Domenica 15 una serata all’insegna dei sapori di Cuba, con Georfis Delgado e Anna Monterotti che faranno ballare il pubblico con le basi della Salsa e della Bachata.

Sabato 21 luglio torna il grande appuntamento con la Notte Bianca che trasformerà il centro del Paese in un mix tra il teatro, il circo e la discoteca. Il giorno successivo (22) Harley by Night, una serata goliardica all’insegna di buona musica e il sottofondo rombante delle bicilindriche americane come degna conclusione di una giornata di raduno sulle colline lucchesi.

In mezzo tanto teatro, con la partecipazione delle Compagnie amatoriali del paese, musica e il cinema sotto le stelle, che si terrà il giovedì e il sabato nello spazio all’aperto dell’area Cavanis. Tutti gli spettacolo sono a ingresso libero e in caso di pioggia saranno trasferiti nell’auditorium del Cavanis. Il programma completo è disponibile sul sito www.giugnoporcarese.com

«La manifestatazione nasce nel 2013 in occasione del centenario del Comune. Alla fine di quella prima edizione, visto il successo, ci chiedemmo se non fosse il caso di continuare e così è stato. La maggior parte degli eventi si svolgono nella piazza principale del paese, alcuni nelle frazioni. In molti ci dicevano che durava troppo poco, così abbiamo cercato di “stirare” il programma il più possibile e siamo arrivati al 4 agosto. Voglio sottolineare infine un fatto: si tratta di una manifestazione alla quale le persone possono partecipare senza biglietto di ingresso. Non mi pare poco».