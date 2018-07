Musica, libri e magia protagonisti della rassegna “L’altro scrigno di Pandora – cose belle a Capannori”

SEGROMIGNO IN MONTE – Il parco pubblico “Pandora” a Segromigno in Monte, vera oasi di bellezza grazie alla sua originale architettura verde a costituita da archi in salice vivo, diventerà per dieci giorni lo scenario di una serie di iniziative culturali che vanno sotto il nome “L’altro scrigno di Pandora-cose belle a Capannori”. L’iniziativa che mira a valorizzare questo importante luogo pubblico è promossa dalla Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte in collaborazione con l’amministrazione comunale di Capannori, la Civica Scuola di Musica di Capannori ed il Centro Commerciale Naturale “Indiana e dintorni” .

Un calendario di eventi in programma dal 20 al 30 luglio prossimi che vanno dalla musica alla letteratura fino alla magia.

“Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per valorizzare questo bel luogo pubblico già molto apprezzato dai cittadini, visto che in molti lo frequentano soprattutto nelle ore serali, offrendo la possibilità di assistere gratuitamente ad eventi culturali e di socializzare – afferma la vice sindaca Silvia Amadei – . Una nuova proposta culturale nata da un’idea della Filarmonica di Segromigno in Monte che vogliamo ringraziare per l’impegno e la passione con cui l’ha portata avanti riuscendo a coinvolgere varie realtà del territorio e che l’amministrazione ha sposato con vero entusiasmo”.

“Il titolo ‘L’altro scrigno di Pandora’ – spiega Andrea Petretti, presidente della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte – vuole evocare il mito del vaso di Pandora che si narra racchiudesse i mali del mondo, mentre a Segromigno c’è un contenitore Pandora che invece dispensa “cose belle”: la volontà è quindi di aprire questo vaso e far uscire le cose belle in modo che tutti ne possano godere, divertendosi e socializzando. Auspichiamo una grande partecipazione di pubblico e soprattutto che questa idea possa diventare un appuntamento fisso per l’estate segromignese e che possa via via accogliere quanti più soggetti possibili”.

La rassegna prenderà il via venerdì 20 luglio con un concerto della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte intitolato ‘OperAperta’-Musica e canzoni che vedrà come ospite d’eccezione il soprano Serena Suffredini che proporrà un programma di canzoni e arie d’opera. Domenica 22 luglio sarà la volta della Big Band Jazz Saxofonia della Civica Scuola di Musica di Capannori: un ensemble di 15 strumentisti diretti dal maestro Alessandro Rizzardi che proporranno un repertorio che va dal Jazz classico al Blues al Funky.

La rassegna proseguirà giovedì 26 luglio con l’ inaugurazione dello spazio di condivisione ‘Libri Liberi” a cura del Centro commerciale Naturale ‘Indiana e Dintorni’ di Segromigno in Monte. In pratica una biblioteca pubblica stabile a Pandora dove sarà possibile condividere in modo gratuito i libri. Per la sua inaugurazione saranno presenti alcuni autori locali che leggeranno un brano di un loro libro che poi doneranno alla biblioteca.

Venerdì 27 luglio è inoltre in programma una serata di musica e divertimento con le majorettes della Banda Spettacolo “La Campagnola” di Marlia, una delle bande folcloristiche più note del nostro territorio.

Chiude la rassegna lunedì 30 luglio uno spettacolo di magia del gruppo “Al quadro’, membro del Club Magico Italiano che proporrà uno spettacolo diviso in due parti dove largo spazio sarà dato ai più piccoli.

Le serate sono tutte ad ingresso libero e inizieranno alle ore 21.15.