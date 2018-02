Musica, immagini e tecnologie: dal 2 febbraio via alle iscrizioni per i corsi gratuiti all’Agorà

LUCCA – Al via quattro corsi rivolti a bambini, giovani e adulti alla Biblioteca Agorà in collaborazione

con l’associazione Amici dell’Agorà. Si tratta in particolare dei laboratori di flauto traverso, chitarra elettrica, Abc digitale e storia dell’arte. Le iscrizioni saranno aperte da domani, venerdì 2 febbraio, i corsi inizieranno non appena sarà raggiunto il numero di iscritti previsto.

Per presentare il pacchetto formativo venerdì 2 febbraio si terrà un incontro nell’auditorium dell’Agorà. Sarà presente l’artista lucchese Franco Zavattari che, attraverso un’intervista a cura della giornalista Federica Di Spilimbergo, si racconterà al pubblico ripercorrendo le principali tappe della sua carriera. Zavattari infatti da anni alterna una costante attività espositiva internazionale a innovativi progetti destinati alla pubblicazione e condivisione in numerosi contesti culturali europei, con particolare riferimento allo studio del colore.

Proprio sul tema Zavattari terrà una masterclass (29 marzo) dal titolo “Colour state of mind – Il colore nell’opera di Botticelli” nell’ambito del corso di storia dell’arte.

Il dettaglio dei corsi

Il corso di flauto traverso, aperto a tutti a partire dagli otto anni di età, prenderà in esame l’ascolto di brani da celebri colonne sonore e elementi di base dello strumento. Il laboratorio di chitarra elettrica – anche in questo caso frequentabile a partire dagli 8 anni – ha come finalità l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche, di guida all’ascolto e avviamento allo strumento. Le lezioni di “Abc digitale” invece serviranno a comprendere meglio un mondo sempre più digitalizzato attraverso approfondimenti sull’utilizzo consapevole dei testi e degli strumenti informatici.

Infine, il percorso dedicato alla storia dell’arte verterà su contenuti e immagini di arte antica per poi giungere ad autori e opere chiave del Rinascimento.

Tra gli iscritti ai corsi sarà sorteggiato un carnet di biglietti omaggio per i cinema lucchesi. La partecipazione ai corsi è gratuita ma chi lo desidera potrà iscriversi, al costo di 5 euro, all’associazione “Amici dell’Agorà”.

Per info su date, orari e iscrizioni: 0583.445716 – 0583.445717, biblio@nullcomune.lucca.it