Musica, immagini e piazza Anfiteatro: arriva Effetto Cinema Club dedicato ad Anton Corbjin

LUCCA – Mentre il Lucca Film Festival sta entrando nel suo momento più ‘caldo’, si susseguono le iniziativi in qualche misura ‘collaterali’, ma che, di fatto, rendono questo festival davvero unico e originale nel panorama festivaliero legato alla Settima Arte se non nel mondo, almeno in Italia.

Una di queste iniziativa è di particolare interesse e si svolgerà martedì 10, a partire dalle 22 in piazza Anfiteatro. Si chiama ‘Effetto Cinema Club’ e unisce il cinema alla musica, in un mesh-up che il festival lucchese sta sempre più promuovendo.

In effetti è difficile pensare al cinema senza pensare alla musica che accompagna le immagini. A volte le parole sono qualcosa di superfluo, ma le note, quelle, mai. E Lucca Film Festival vuole sempre più mettere in evidenza come cinema e musica siano strettamente collegate. Lo fa anche in questo caso, con una serata alternativa, dedicata a uno degli ospiti più importanti della manifestazione, Anton Cobjin che alla musica è strettamente legato, dalla sua collaborazione con numerosi artisti, ai quali ha ‘donato’ la sua visione per dare immagine alle loro note.

E, quindi, al Parlascio di piazza Anfiteatro, a partire dalle 22, si svolgerà un Live vj set con Tommaso Simi ed Emma Morton, realizzato con il patrocinio del Lucca Summer Festival. La musica sarà la grande protagonista e sarà la musica alla quale Corbjin ha maggiormente dato il suo contributo: si vedranno, pertanto, video e si ascolteranno brani di Depeche Mode, Joy Division, Nick Cave & The Bad Seed – che peraltro saranno a Lucca nell’ambito del Summer di quest’anno – Coldplay, Nirvana, Echo & The Bunnymen e, naturalmente, gli U2.

Una serata sicuramente alternativa, nella quale sarà possibile approfondire la conoscenza del lavoro di Corbjin, ma anche di ascoltare (e vedere) della grande musica, in un contesto assolutamente speciale quale quello di piazza Anfiteatro. Perché l’arte – sia cinema, sia musica o architettura – in fondo è sempre arte.