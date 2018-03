Musica e solidarietà: tornano i concerti per il restauro dell’organo del Duomo di Seravezza

SERAVEZZA – Tornano i concerti per la raccolta fondi da destinare al restauro dell’organo del Duomo di Seravezza. Il prossimo appuntamento è a Forte dei Marmi, nella sala Ugo Ferrario di Villa Bertelli, domenica 8 aprile alle ore 18. Ad esibirsi saranno i giovani musicisti Benedetta Mignani e Cristian Monti con un programma per violino e pianoforte che contempla musiche di Schumann (Sonata n. 1 op. 105), Beethoven (Sonata n. 31 op. 110) e Saint-Saëns (Havanaise op. 83). Come nelle precedenti occasioni, il concerto sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con raccolta di libere offerte da destinare ai lavori di restauro dell’organo. L’iniziativa è a cura del Comitato per il restauro dell’organo del Duomo di Seravezza con il patrocinio dei Comuni di Seravezza e Forte dei Marmi e la collaborazione della Pro Loco di Seravezza. La direzione artistica è affidata al Maestro Marco Balderi.

Benedetta Mignani e Cristian Monti, pur giovanissimi, svolgono un’intensa attività concertistica, affiancandola ai rispettivi corsi di studio e perfezionamento presso varie istituzioni italiane ed estere. La violinista Benedetta Mignani ha collaborato con l’Opera di Roma in occasione del Festival Orizzonti a Chiusi nel 2016 e con l’Orchesta Toscana dei Conservatori al Chigiana International Festival dello scorso anno. Ha suonato inoltre con l’Orchestra Regionale Toscana ed ha ottenuto riconoscimenti in vari concorsi nazionali. Il pianista Cristian Monti ha tenuto concerti in sale come la Royal Albert Hall a Londra, Boesendorfer Saal a Salisburgo, Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno, Villa Simonetta a Milano, Ciampi Luxury Gallery a Roma, Palazzo Vecchio a Firenze, Palazzo Ducale a Genova, Auditorium S. Alessandro a Bergamo, Teatro del Giglio a Lucca, Palazzo Ragazzoni a Sacile, Auditorium Chiti a Livorno, Basilica di S. Paolo Maggiore a Napoli, Salle Cortot. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2016, il secondo premio al Concorso Internazionale “Sellani” di Milano e il secondo Premio al Grand Prize Virtuoso.