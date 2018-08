‘Musica d’estate tra torri e bastioni’: secondo appuntamento giovedì sulle Mura di Lucca

LUCCA – Dopo il successo delle serate musicali al Castello di Nozzano, l’iniziativa ‘Musica d’estate tra torri e bastioni’, voluta con convinzione dal Comune di Lucca insieme e dall’Opera delle Mura, alla sua prima edizione, continua a proporre artisti e situazioni sonore che pur diversificate ma tra loro risultano unite nello scopo comune delle Associazioni (Animando e Circolo Lucca Jazz) che ne hanno curato la regia artistica, ritorna sulle Mura urbane per offrire un’altra occasione di ascolto musicale di indubbia qualità.

Infatti, il prossimo 16 agosto, alla Casermetta S. Paolino, alle ore 21,15 (ingresso libero) il Circolo Lucca Jazz propone il trio di Andrea Garibaldi, un giovane pianista ormai affermato nell’ambiente jazzistico lucchese che insieme a Fabio di Tanno al contrabbasso e Vladimiro Carboni alla batteria ha pubblicato già 2 Ep e l’album “Passaggio al bosco”, per la Emme Record Label.

Ad implementare questa formazione ci sarà anche Renzo Cristiano Telloli, un sassofonista dalla grande verve musicale polivalente. Anch’egli, espressione talentuosa del nostro territorio ha partecipato a vari importanti jazz festival. E’ da tempo attivo nella scena toscana e ligure con vari progetti: in particolare proprio primi mesi di quest’anno ha iniziato una collaborazione artistica proprio nel progetto originale di Andrea Garibaldi fino ad incidere il disco “La Frontiera” (Emme Record) a fianco del collaudato trio Garibaldi, Carboni, Di Tanno.

Quindi ci sono tutti presupposti perché la serata alla Casermetta S. Paolino – attualmente sede dell’Associazione dei Diritti per i Bambini insieme alla Croce Verde di Lucca che si sono rese disponibili per la buona riuscita di questo evento jazz -, suggelli la validità della scelta di coniugare l’uso intelligente del patrimonio storico lucchese, come le Mura, con iniziative culturali, soprattutto di carattere musicale.