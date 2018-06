Musica, cibo, solidarietà e fotografia col “Festival del Fiume”

LUCCA – Entra nel rush finale la manifestazione “Vivi il Serchio, Festival del Fiume 2018”: una settimana di iniziative, per riportare il Serchio al centro della vita della Città, che fino a domenica prossima si articolerà alla Riva degli Albogatti, in via del Callarone 350 a Nave, tra incontri, mostre, laboratori, musica, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del Fiume.

Sabato 2 giugno si parte alle ore 10 “Come l’acqua che scorre, incontro di Chi Kunhg e Tai Chi sul Fiume”, col maestro Andrea Lombardi; sempre alle ore 10,00 “Corso di cucina povera e dello scarto”, con cuoca Slow Food; alle ore 11,00 “Rischio paesaggio. Gli sguardi della fotografia su territorio e ambiente”, con Chiara Ruberti, coordinatrice Photolux Festival. Presentazione del progetto fotografico “Calafata” con Nico Cerri. Ore 15,00, premiazione del concorso ConServe; ore 15,00, escursione con workshop fotografico; ore 15,00, laboratorio nell’orto degli Albogatti coi bambini a cura de “Gli orti del futuro”; ore 15,00, escursione con workshop fotografico, con partenza dalla fattoria (prenotazioni al numero 349/6397239): ore 17,00, “Il paesaggio interstiziale”: culture urbane resistenti. Performance di writing a cura del progetto “Les Coulors Roulet”, musica con gli Staindubatta. Ore 16,00, possibilità di escursione in bicicletta; ore 19,30, proiezione del film “Le ragazze del 2 giugno”, un progetto di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli. Alle ore 20,00, cena e a seguire concerto del gruppo “Rossano Brazzi”.

Per tutta la durata del Festival, alla Fattoria degli Albogatti verranno esposte alcune opere dedicate al Serchio del pittore Paolo Pieri. Per informazioni, si può chiamare i numeri 366/1758719 e 334/8071351, o inviare una mail a festivaldelserchio@nullgmail.com. Il programma completo del Festival è su facebook, alla pagina “Vivi il Serchio – Festival del Fiume”.