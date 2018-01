Museo del Castagno: una befana speciale con il gruppo Waits e Gavorchio

PESCAGLIA – Nell’ambito delle iniziative che il Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia organizza per la riscoperta e la conservazione delle nostre tradizioni, il giorno di BEFANA alle ore 16,30, nella sala del museo si esibirà il Gruppo WAITS (I questuanti), che canteranno brani tradizionali della Befana, inoltre con una recita appropriata ci faranno fare un viaggio a ritroso, facendoci scoprire come è nata la tradizione della Befana risalendo dalle usanze e parlando così anche dei riti che sono confluiti nella figura attuale della “vecchietta”, che porta i doni ai bambini buoni.

Anche quest’anno avremo una presenza straordinaria con il “Gruppo Arlianese” che ci allieterà con canti della Befana, con filastrocche anche dedicate al nostro museo, il tutto arricchito dalla presenza di “Beppe” con la sua magica fisarmonica. Ci sarà anche Domenico Bertuccelli conosciuto come “Gavorchio” che a sorpresa presenterà alcune sue befanate. Non mancherà anche una sorpresa che festeggeremo insieme con Vin brulè e cioccolata calda, tutto quanto per passare un pomeriggio in allegria, naturalmente l’ingresso sarà libero.