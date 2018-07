Mungai e Rosi: ‘Le nostre proteste per la posta a Corsanico hanno avuto effetto’

MASSAROSA – Il “Piano delle rimodulazioni delle aperture estive degli uffici postali per l’anno 2018” prevedeva la chiusura dell’ufficio postale di Corsanico tre giorni a settimana dal 15 giugno al 15 settembre. L’amministrazione comunale aveva scritto immediatamente a Poste Italiane S.p.A., all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ad ANCI sollevando eccezioni e manifestando per tale prospettiva assoluto dissenso. Poste Italiane, accogliendo le rimostranze, si limiterà alla chiusura nei soli giorni 16, 21, 23, 28 e 30 luglio.

«Tra gli uffici postali – dichiarano il sindaco Franco Mungai e il vicesindaco Damasco Rosi – che, da quanto riportato nella tabella riepilogativa allegata al “piano”, avrebbero subito una rimodulazione oraria nel periodo estivo ai sensi del Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007, recante “Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi” figurava anche quello di Corsanico. La rimodulazione avrebbe previsto, per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, la riduzione di orario degli uffici a 3 giorni settimanali per un totale di 18 ore di servizio di cui solo 15 di accesso al pubblico e le restanti 3 dedicate alle operazioni di apertura e chiusura».

E proseguono: «Ci siamo quindi attivati subito – continuano – scrivendo una lunga nota a Poste Italiane S.p.A., all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed ad ANCI sollevando una serie di eccezioni, sia formali che sostanziali, poiché tali scelte, fondate su presupposti errati e fuorvianti, avrebbero provocato nell’arco temporale di tre mesi forti disagi ai circa 2.000 cittadini di Corsanico, di Bargecchia e di Mommio Castello pregiudicando il principio di universalità che deve caratterizzare il servizio postale. Abbiamo contestato i criteri, di cui al citato decreto ministeriale, sulla base dei quali avrebbero voluto assumere quella decisione. Gli “standard” ministeriali minimi escludono, tra l’altro, l’adozione di misure di rimodulazione, sia giornaliera che oraria, in aree a vocazione turistica per cui abbiamo evidenziato che, al netto del numero (preso a riferimento) dei posti letto a disposizione presso le attività ricettive della zona, in collina vi sono numerose abitazioni di proprietà di cittadini italiani e stranieri destinate a vacanze, non considerate nel calcolo, che in particolare d’estate trascorrono periodi feriali in quell’area e che si devono sicuramente inquadrare nel concetto di turisti e conteggiare come tali».

«Abbiamo sottolineato – proseguono – inoltre un errore nella misurazione della distanza da percorrere per raggiungere, dall’ufficio postale in questione, il primo o i primi uffici postali, altro criterio valutativo contenuto nel decreto in parola. Nella tabella riepilogativa infatti tale distanza è calcolata in 0,4 chilometri (ovvero 400 metri). Ciò ovviamente non risponde alla realtà in quanto gli uffici postali alternativi a quello di Corsanico sono posti nelle frazioni di Stiava e Piano di Mommio, a distanza quindi di svariati chilometri. Inoltre, il servizio di trasporto pubblico locale a cui dovrebbero ricorrere molti utenti anziani (e non solo) sprovvisti di mezzi propri per raggiungerli non offrirebbe valide soluzioni, di percorso e di coincidenze».

Sulla base di queste osservazioni Poste Italiane S.p.A. ha rivisto le sue decisioni «comunicandoci che le chiusure saranno limitate a soli cinque giorni nel mese di luglio – concludono gli amministratori -, ovvero il 16, 21, 23, 28 e 30, restando inalterati i restanti giorni ed orari di apertura. Considerando che secondo il piano i giorni di chiusura, nel periodo di tre mesi, sarebbero dovuti essere circa 35 ci possiamo ritenere soddisfatti per il risultato raggiunto».