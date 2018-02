Mungai: ‘Massaciuccoli candidato a Patrimonio dell’Unesco’

MASSAROSA – Il sindaco Franco Mungai ha partecipato questa mattina all’ evento realizzato nell’ambito della “Festa Toscana” e della Giornata Mondiale delle Aree Umide, in corso alla Brilla.

«Esprimo soddisfazione – ha detto il sindaco Franco Mungai – per tutto il lavoro svolto per il contratto di lago che ha visto la partecipazione di tantissime associazioni, enti, professionisti e cittadini, coordinati dall’Associazione Comunità Interattive, che suddivisi in tavoli tematici hanno avanzato proposte inerenti i vari argomenti».

Altrettanta soddisfazione è certamente per il percorso avviato di candidatura del Lago di Puccini a Patrimonio dell’Unesco. «Un traguardo ambizioso che perseguiremo con tutti i mezzi possibili», afferma il sindaco.

«Nel frattempo siamo impegnati – prosegue Mungai – anche nell’ambito dell’accordo di programma per la tutela idrica del lago di Massaciuccoli per il quale grazie ad una mozione presentata e approvata in consiglio regionale circa un anno fa, ci auguriamo possano esserci sviluppi positivi».

Nel corso della mattinata Comunità Interattive ha presentato un documento di sintesi del lavoro svolto fino ad ora in vista del prossimo incontro fissato per il 24 febbraio.

Grande partecipazione all’evento anche da parte delle scuole del Comprensivo Massarosa I che hanno partecipato al concorso “Aree Umide della Versilia”.