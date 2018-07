Movimento 5 Stelle Viareggio: ‘Il fosso Farabola sottoposto a scempio’

VIAREGGIO – Oramai nonostante i ripetuti avvisi da parte di cittadini ed associazioni ambientaliste, notiamo il silenzio dell’amministrazione, davanti allo scempio a cui è sottoposto il fosso Farabola che porta acqua al Canale Burlamacca e poi raggiunge il porto, in relazione alla proliferazione di un solido manto algale che persiste da numerosi giorni. Sono stati avvisati il Consorzio di Bonifica, l’Arpat di Lucca e Versilia per cui come M5S di Viareggio vogliamo rimarcare che – oltre ad una possibile emergenza sanitaria ed ambientale — constatiamo come già all’inizio della stagione più calda, la convenzione in atto per il fosso dell’Abate non funziona anche per il fosso Farabola, dove su richiamo dell’amministrazione, il Consorzio di Bonifica dovrebbe intervenire per poter ripulire il canale in questione, da un tipo di alga, che sollecitammo due anni fa quando Arpat fece le analisi che oggi nuovamente chiediamo, nella malaugurata ipotesi fosse della famiglia delle microcistine, potrebbe essere pericolosa per la salute umana anche solo inalandola per aerosol. Come MoVimento politico che dell’ambiente ha fatto sempre una sua stella, invitiamo l’amministrazione comunale di Viareggio a prendere con urgenza tutti i provvedimenti per far analizzare le acque, risolvere l’empasse ambientale e soprattutto scoprire la causa originaria del fenomeno che si protrae ciclicamente, che a nostro avviso,oltre al caldo e all’acqua stagnante, é probabilmente correlato alla vicinanza degli scarichi del depuratore di Gaia posto a poche decine di metri dall’inizio del fenomeno algale.

MoVimento 5 Stelle Viareggio