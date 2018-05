Movimento 5 Stelle: una serata per confrontarsi sui problemi di Lucca

LUCCA – Gli attivisti 5 stelle di Lucca ed il portavoce eletto Massimiliano Bindocci invitano tutta la cittadinanza domani lunedì 14 maggio, alle ore 21,15 alla sala dei Dopolavoro Ferroviario di Lucca, Via Camillo Benso Cavour, 123 (davanti la questura), ad un incontro sulle attività organizzative e consiliari, che avrà come temi cardine la comunicazione, la richiesta di adozione di una semplice app per segnalare i disservizi, l’attività sul territorio e la raccolta di suggerimenti da parte dei cittadini che vorranno intervenire alla discussione. La serata sarà introdotta dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle Massimiliano Bindocci. Non sarà comunque una serata dove gli intervenuti subiranno monologhi senza fine, invitiamo chiunque fosse interessato a presenziare, partecipare, porre delle domande. Vogliamo che le persone siano consapevoli di ciò che stiamo facendo per i cittadini lucchesi ed abbiamo bisogno del loro aiuto e sostegno.

Per le persone interessate, gli attivisti 5 stelle potranno anche dare informazioni sulle modalità di accesso al servizio del “Microcredito”, che seppur con molte difficoltà stiamo attivando anche a Lucca.