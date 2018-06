Movimento 5 Stelle: ‘Salviamo il Campo di Marte’

LUCCA – Salviamo il Campo di Marte, questo in estrema sintesi il sunto della riunione informativa sulla sanità lucchese che il M5S di Lucca ha ospitato lunedì 18 presso il Dopolavoro Ferroviario.

I Comitati Sanità Lucchesi hanno portato all’attenzione dei cittadini vari aspetti e criticità che caratterizzano la sanità nella piana di Lucca.

Appaiono centrali le denunce dei deficit del San Luca, un ospedale che non sappiamo se tuttora è collaudato o funziona in deroga, con 80 posti letto pagati, ma mancanti. Senza eliporto e con personale ridotto all’osso. Nel frattempo, si annunciano 13 milioni di spesa per il potenziamento dell’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

Dall’altra parte un’area del Campo di Marte ove sono almeno 200 posti letto inutilizzati, in padiglioni divenuti non più a norma sismica, ma che potrebbero esser riadattati per ospitare gli 80 posti letto mancanti e dove per volontà politica non si sono volute localizzare le RSA comunali e altri servizi distaccati. Eppure, la popolazione invecchia e la sanità avrà sempre più bisogno di strutture per cronici ed anziani. La piana di Lucca ha già due poli Marlia ed il Campo di Marte che devono essere potenziati ed aggiornati.

In questo quadro assume grande importanza il potenziamento dei servizi di riabilitazione, ormai da tempo assistiamo alla stravagante riabilitazione a Barga, mentre i servizi riabilitativi nella piana di Lucca sono assolutamente carenti. Occorre potenziare la riabilitazione al Campo di Marte per arrivare in modo armonico anche a punte di eccellenza quali la piscina riabilitativa che, a sé stanti sarebbero cattedrali nel deserto.

Infine, le lunghissime liste di attesa, i costi dei ticket, che portano le persone a rinunciare alla sanità pubblica.

Con paradossi tipo la Risonanza Magnetica abbandonata al Campo di Marte, tanto che si è danneggiata e i cittadini lucchesi che devono andare a farsi risonanze in altre provincie e/o presso privati.

Come M5S Lucca possiamo assicurare che abbiamo combattuto e combatteremo queste distorsioni, ma con una sostanziale differenza rispetto al passato, prima potevamo solo agire dal basso adesso abbiamo chi ci ascolta a Roma. La musica sta cambiando e certi satrapi se ne accorgeranno.

