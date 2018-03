Movimento 5 Stelle: prima forza politica a Seravezza

SERAVEZZA – Il risultato di queste elezioni politiche è eccezionale, non solo a livello nazionale, ma anche nel nostro comune: il M5S è la prima forza politica di Seravezza, staccando di oltre 700 voti la Lega di Salvini e di quasi mille il Partito Democratico. Non possiamo quindi non ringraziare i cittadini, che hanno dato fiducia ai nostri candidati, vedendo in essi e nel Movimento stesso l’unica possibilità di cambiamento. A chi ha deciso di schierarsi, specialmente ai giovani che ci hanno sostenuto massicciamente, chiediamo di andare oltre ad un appoggio passivo, ma di partecipare attivamente alle attività del Movimento sul territorio. Il prossimo incontro sarà l’assemblea pubblica che si terrà giovedì 15 alle ore 21 presso la sala Vasco Zappelli in via Campana 187.