Movimento 5 Stelle: presidio per spiegare il ‘contratto di governo’

LUCCA – Il MoVimento 5 Stelle di Lucca, invita i cittadini al banchetto informativo di Domenica a Lucca in Piazza S.Frediano dalle 15 alle 18.

Potremo parlare del contratto stipulato tra il M5S e la Lega per il governo del cambiamento, delle recenti parole di Di Maio “ Più Lavoro, meno leggi e nessun aumento IVA: così facciamo ripartire l’Italia”

Saremo lieti di spiegare i punti del programma di governo, ma anche ciò che stiamo realizzando per la città.

La liberalizzazione della bretella, il rispetto per il territorio, la difesa del ruolo sanitario del Campo di Marte.

Saremo attenti alle segnalazioni che i cittadini ci vorranno portare.

Siamo una forza politica che mette i programmi prima delle persone, che mette prima i cittadini e i servizi che devono esser garantiti, poi le poltrone: una forza che guarda al futuro del Paese e al suo rilancio incondizionato.

Vi aspettiamo quindi in piazza S.Frediano dalle 15 alle 18 domenica 10 .