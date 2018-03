Movimento 5 Stelle: ‘No alla chiusura della Casa delle Donne’

VIAREGGIO – Diciamo un no secco alla vendita della Casa delle Donne, un altro tassello della politica di smantellamento dei beni pubblici in favore del privato che spunta dalla mano poco attenta del sindaco Del Ghingaro. Il monito arriva dal Movimento 5 Stelle Viareggio: ” Sembra ormai inesorabile il destino della città di Viareggio, una città in vendita, che sta perdendo pezzo per pezzo i suoi spazi e le sue strutture pubbliche, sede di servizi apprezzati e di riferimento per la cittadinanza, come appunto la Casa delle Donne e la giocheria del Marco Polo, inserita anch’essa nel piano degli immobili che il comune mette sul mercato”. ” Si tratta di una precisa volontà che rivela la poca attenzione e il poco amore di chi ci amministra nei riguardi di Viareggio: la Casa delle Donne è una struttura storica che da anni lavora con grande professionalità sul territorio, portando avanti tematiche di scottante ed urgente attualità, attivando percorsi, servizi ed attività che vengono apprezzati ( e usufruiti) dai cittadini di Viareggio ma non solo, di tutta la Versilia e oltre. “Fare cassa in tutti i modi, anche a costo di svendere i nostri beni e i nostri diritti, facendo nel contempo qualche regalo al privato, è questo quello che intende fare il sindaco per il risanamento della città? Noi la pensiamo diversamente: occorre salvaguardare i nostri beni trovando la maniera di mantenerli fruibili, con servizi utili per tutti e a maggior ragione delle persone più indifese, a disposizione della collettività”.

Movimento 5 Stelle Viareggio