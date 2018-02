Movimento 5 Stelle: incontro sul microcredito a Lucca

LUCCA – Grande partecipazione all’evento sul microcredito che si é tenuto lunedì sera al dopolavoro ferroviario di Lucca. All’evento erano presenti e hanno potuto portare il loro contributo alcuni dei candidati del M5S per il collegio di Lucca.

Il microcredito a 5 stelle nasce dal taglio degli stipendi dei nostri parlamentari e ha la finalità di finanziare nuove imprese e/o imprese con non più di 5 anni di gestione, anche con l’assenza di garanzie reali in capo all’utente, a differenza del credito bancario tradizionale.

Significative differenze, rispetto al microcredito tradizionale, si trovano anche nelle modalità di accesso semplificate, nei costi notevolmente più bassi. Mentre il microcredito statale è rigido nella richiesta di ben precisi requisiti, nel caso di quello del movimento cinque stelle sono finanziabili imprese vecchie e nuove, ma anche lavoratori autonomi e imprese individuali di qualsiasi settore, mettendo al centro “l’idea” imprenditoriale meritevole di un sostegno economico, comprese quindi lo startup.

Le semplici procedure necessarie per accedere ad un credito che può arrivare fino a 35.000 € sono state ben presentate dal relatore Domenico Caricari commercialista. Oltre le numerose domande dal pubblico, sono da ricordare i contributi dati in merito e su altri punti del programma elettorale M5S da Sara Paglini, candidata uninominale al senato, Roberto Landi candidato uninominale alla camera, Gianluca Ferrara candidato plurinominale senato, Gloria Vizzini candidata plurinominale camera.

Ma l’evento di lunedì sera è solo in prodromo all’apertura di uno sportello a favore dei cittadini che volessero ulteriori informazioni e assistenza per l’accesso al microcredito, nonché punto di ascolto aperto a tutti i cittadini.

Nei prossimi giorni daremo luogo ed orari, per adesso possiamo già fornire una mail dove i cittadini potranno trovare un contatto per fissare appuntamenti relativamente a microcredito ed altre problematiche o per mandare le loro segnalazioni m5slucca@nulllibero.it .

M5S Lucca