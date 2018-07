Movimento 5 Stelle Capannori: ‘Come buttare via 22mila euro dei cittadini’

CAPANNORI – Il Gruppo Consiliare 5 Stelle di Capannori si dichiara nettamente contrario all’utilizzo distorto delle risorse pubbliche.

La giunta comunale ha deliberato il 5 luglio scorso di aumentare lo stipendio accessorio del Capo Ufficio Stampa a 22mila euro l’anno fino alle elezioni del 2019.

Ecco come si utilizza la cosa pubblica, per creare consenso sul territorio invece di risolvere i problemi quotidiani.

Quelle ingenti risorse euro possono e devono essere utilizzati in modo migliore non per incentivare la comunicazione istituzionale.

ìCari Cittadini il Sindaco questo non ve lo dice, a lui basta dire Capannori c’è.

Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo restituire dignità alla Cittadinanza ed il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari è il primo segnale, non solo economico.

Alle elezioni comunali del 2019 insieme potremo far cambiare l’aria anche a Capannori.

Movimento 5 Stelle

Gruppo Consiliare di Capannori