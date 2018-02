Movimento 5 Stelle: banchetti nelle piazze per spiegare il programma

LUCCA – Centinaia di banchetti in tutte le piazze e le vie delle piccole e grandi città toscane stanno per sventolare la bandiera del M5S.

Incontrarsi con i cittadini, raccontare loro nel dettaglio il programma nazionale e ascoltare le loro istanze ed esperienze è sempre stata una priorità del M5S fin dalla sua nascita, ma per questa tornata elettorale l’impegno sarà ancora più energico e destinato non solo a quelli che già a milioni votano il movimento 5 stelle, ma soprattutto alle persone indecise e che ancora non hanno ricevuto un adeguato stimolo all’esercizio del loro diritto primario: il voto.

Tra queste ovviamente la nostra Lucca, dove per incontrarci troveremo i banchetti informativi 5 stelle tenuti dagli attivisti e dai portavoce che il movimento ha come Consiglieri Comunali, Consiglieri Regionali e Candidati al Parlamento.

Un’occasione quindi importante di scambio e conoscenza che si ripeterà tutti i fine settimana fino al fatidico 4 marzo che premierà di sicuro chi in campagna elettorale avrà messo più cuore ed impegno e non promesse abbaglianti da Città dei Balocchi.

Movimento 5 Stelle