Mostra Antiche Camelie: grande successo e più di 2500 visitatori

CAPANNORI – Fine settimana di successo per la 29° Mostra Antiche Camelie della Lucchesia promossa dal Comune di Capannori e dal Centro Culturale Compitese. Il sole, il cielo azzurro e le temperature miti hanno spinto tante persone a recarsi nei borghi di Sant’Andrea a Pieve di Compito, che in questo periodo dell’anno regalano un’atmosfera ricca di colori e di bellezze naturalistiche. Sono infatti state circa 2500 le persone – singoli e gruppi organizzati – che sabato e domenica scorsi (24 e 25 marzo) hanno fatto visita alla manifestazione che si prepara all’ultimo lungo fine settimana pasquale, da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile, con un programma ricco di iniziative.

Tra gli appuntamenti più importanti ci sarà la cerimonia del tè coreano, novità assoluta della Mostra, che si svolgerà nel parco di Villa Orsi. Meno formale rispetto a quella giapponese, ma altrettanto affascinante, è caratterizzata dall’utilizzo del tè in foglie e dalla partecipazione della padrona di casa al momento conviviale con i propri ospiti. La cerimonia del tè coreano aspetterà tutti i visitatori con i suoi rituali fatti di azioni codificate e perfette, di cura degli invitati, di bellezza e di precisione il 31 marzo, il 1° e il 2 aprile alle ore 11, 12.30, 15.30 e 17. Sarà inoltre possibile prendere parte alla degustazione con tè e dolcetti tipici.

Fiore dell’occhiello della manifestazione è il Camellietum Compitese, che si sviluppa su un’area di circa 1000 metri quadrati dove si trovano oltre mille cultivar alcune delle quali ottocentesche e rare. Nel 2016 è stato dichiarato “Giardino di eccellenza”, titolo che possono vantare solo altri 39 giardini nel mondo, di cui 14 in Europa e uno in Italia. In questo angolo di pace il 31 marzo alle ore 15 si terrà un evento speciale, lo spettacolo di danza “Serenata” della scuola Atmosfera Danza di Lucca con coreografie di Martha Rivas.

È anche possibile visitare sia il parco di Villa Reale che la Mostra delle Antiche camelie della Lucchesia con un biglietto unico cumulativo utilizzabile a Villa Reale per tutto il mese di marzo, anche in data diversa da quella della visita alla mostra.

Il biglietto della sola Mostra Antiche Camelie della Lucchesia costa 7 euro, gratuito per ragazzi sotto i 12 anni e disabili con accompagnatore. Biglietto individuale cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 13€; Biglietto individuale cumulativo nel periodo fuori dalla mostra: Villa Reale + Borgo delle Camelie 10€, Biglietto gruppi (più di 10 persone) cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 12€; Biglietto gruppi (più di 10 persone) cumulativo nel periodo fuori dalla mostra: Villa Reale + Borgo delle Camelie 9€.

Per raggiungere il Borgo delle Camelie è necessaria l’apposita navetta disponibile dalle ore 9.45 fino al termine della manifestazione. Parcheggio auto, stazione navette e biglietteria si trovano al Frantoio Sociale del Compitese (via di Tiglio, Pieve di Compito).

Per il programma completo della manifestazione e per ulteriori informazioni: www.camelielucchesia.it – info@nullcamelielucchesia.it – www.camellietumcompitese.it – 0583/977188 366/2796749.