Moratoria ristoranti: Stefani chiede rassicurazioni sulle tempistiche dell’entrata in vigore

LUCCA – La moratoria bar e caffè e la sua estensione anche ai ristoranti e ai negozi di vicinato, come detto dal Comune di Lucca, continua a far discutere. A prendere la parola e dire la sua in merito è il presidente di Fipe-Ristoratori di Confcommercio, Benedetto Stefani.

«Qualche mese fa – esordisce Stefani – l’amministrazione comunale aveva annunciato la volontà di estendere il provvedimento già in atto per bar e paninoteche anche ai ristoranti e ai negozi di vicinato; un provvedimento, questo, che veniva dato per imminente. Non solo: quando è esplosa la protesta dei pubblici esercizi storici del centro storico lo scorso autunno a causa dei rincari della Cosap decisi sempre dall’amministrazione comunale, la moratoria per i ristoranti e i negozi di vicinato era stata presentata dall’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti come una delle misure “compensative” del danno economico prodotto dagli enormi incrementi della tariffa».

Stefani, però, fa notare che sebbene i mesi siano passati, a oggi, della moratoria non si sa ancora niente di certo: «Anzi – afferma -, sulla vicenda da diverse settimane è calato un vero e proprio silenzio di tomba: questi ritardi, naturalmente, non solo ci preoccupano, ma arrecano danni alla nostra categoria visto che le aperture di nuove attività continuano senza sosta. All’assessore Mercanti – termina Stefani – chiediamo pertanto rassicurazioni sulle tempistiche di questa operazione sulla cui importanza in termini di tutela della qualità della ristorazione, del decoro urbano, di uno sviluppo commerciale organico e anche dell’identità stessa della città di Lucca tutti avevamo convenuto già diverso tempo fa».