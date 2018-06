Montecarlo approva il bilancio e dà il via a 150mila euro di opere sul territorio

MONTECARLO – Approvato a Montecarlo il conto consuntivo dell’anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale con un risultato di amministrazione più che positivo al 31.12.2017 di 342mila 724 euro.

Grazie al rispetto di tutti i parametri previsti della legge il Comune di Montecarlo è nelle condizioni di destinare la parte libera di questo avanzo ad investimenti sul territorio comunale. La variazione di bilancio approvata con i soli voti della maggioranza consentirà da subito l’avvio di investimenti sul territorio comunale per una prima somma pari ad oltre 150 mila euro consentendo la realizzazione di interventi vari ed opere previste dal mandato dell’amministrazione Fantozzi.

Si tratta in particolare di interventi di adeguamento sulla ex scuola di San Salvatore per oltre 45mila interventi di sicurezza idraulica in località Carbonata e sul torrente Pescia per 20mila euro, 50mila euro di interventi sulla sicurezza stradale tra asfaltature e ripristino dei guard rail su tutta la viabilità comunale e 25.000 euro per l’avvio degli studi preliminari ai lavori sulla scuola materna di Montecarlo per la quale il Comune di Montecarlo ha ottenuto un finanziamento di oltre 350.000 mila euro grazie all’approvazione del progetto presentato dagli propri tecnici.

A questi primi interventi seguiranno altre opere nel corso dell’anno con particolare attenzione al proseguo delle opere di asfaltatura che, terminato il riordino della viabilità principale sul territorio comunale, interesserà adesso le vie secondarie.

«Un altro segno concreto e tangibile – dichiarano il Sindaco Vittorio Fantozzi ed il delegato al bilancio Andrea Tocchini – dello stato di ottima salute e del’operatività dell’intera macchina comunale che meglio non potrebbe smentire le bugie ridicole ed il continuo malaugurio verso la comunità montecarlese auspicato dall’opposizione Pd».