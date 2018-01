Molesta la commessa di un negozio di via Fillungo: arrestato dalla polizia

LUCCA – E’ finito in manette l’uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha molestato una commessa di un negozio in via Fillungo.

Erano circa le 18, quando l’uomo – originario del Gambia, in Italia come richiedente asilo e senza precedenti – è entrato nel negozio di via Fillungo e, fingendosi interessato alla merce in vendita, ha proposto un rapporto sessuale alla commessa.

Al rifiuto della ragazza, l’uomo ha continuato a insistere e simulato in maniera inequivocabile atti di autoerotismo. La reazione della commessa è stata immediata: ha iniziato a urlare e ha indicato all’uomo la telecamera che stava riprendendo tutto.

A quel punto l’uomo ha capito che proprio non era aria e si è allontanato, ma la commessa ha immediatamente chiamato la polizia che si è messa sulle tracce dell’uomo che è stato fermato da una pattuglia della Squadra Mobile in piazza Santa Maria. Dopo averlo fermato, l’uomo è stato portato negli uffici della questura di Lucca per gli adempimenti del caso ed è stato arrestato: adesso dovrà rispondere del reato di violenza privata.