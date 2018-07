Misericordia di Altopascio: inaugurato un nuovo mezzo di trasporto sociale

ALTOPASCIO – C’era tutta l’amministrazione comunale, sindaco, assessori e consiglieri dei gruppi di maggioranza, all’inaugurazione del nuovo mezzo della Misericordia di Altopascio per il trasporto sociale (disabili e anziani). Una festa vera e propria, che ieri sera, venerdì 27, ha invaso e coinvolto tutto il paese per la tradizionale cena sulla Francigena, organizzata dalla locale Misericordia insieme con il Comune e i commercianti del territorio. Centinaia di persone hanno partecipato a quello che si può definire l’evento degli altopascesi, un grande successo di tutta la comunità, arricchito, quest’anno, dalla luna rossa e concluso con i fuochi d’artificio: il momento e il luogo migliore per mettere in moto il nuovo mezzo, acquistato grazie al contributo dell’ente comunale e al sostegno economico di sette aziende altopascesi, Giannino Distribuzione, Bama, ATech, NutriFree, D’Alessandro Giovanni, Marchese Pneumatici e Lucchesi Serramenti.

«Uno dei primi atti che abbiamo firmato da quando siamo alla guida di Altopascio – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio, e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini – è stata l’introduzione della gratuità del servizio di trasporto sociale per disabili e l’adozione di nuove e sostanziose riduzioni, così da coprire e venire incontro alla quasi totalità delle famiglie di Altopascio. Ce lo confermano i dati: nel 2015 sono stati effettuati 2720 servizi per il trasporto sociale, che sono diventati 4381 nel 2017. Con la Misericordia, con i suoi preziosi e indispensabili volontari, il rapporto è quotidiano: fare rete tra istituzioni, mondo del volontariato, associazioni del territorio è indispensabile, per noi è la normalità, il modo più concreto per dare risposte ai cittadini e continuare a investire idee e risorse nelle politiche sociali. C’è un principio che rappresenta la nostra guida, soprattutto nel sociale: tutti i cittadini sono uguali e noi dobbiamo garantire a tutti le medesime possibilità, ogni giorno. Di questo ringraziamo anche le realtà di volontariato: siete parte integrante della nostra azione amministrativa e siete un vanto per Altopascio».

I numeri della Misericordia della cittadina del Tau raccontano una realtà radicata, attiva, indispensabile per il territorio. Basti dire che nel 2017 i volontari hanno percorso 250mila chilometri al servizio della comunità: oltre ai dati del trasporto sociale, ci sono quelli del poliambulatorio Rami, il primo in provincia di Lucca, che fornisce servizi, visite specialistiche e consulti a prezzi calmierati e popolari, con i suoi 1100 appuntamenti in meno di un anno di vita. E ancora i numeri dei prelievi del sangue, eseguiti nella sede di via Marconi una volta a settimana: 1320, ai quali si sommano i 1100 effettuati a domicilio, gli interventi del 118 con medico a bordo, servizio ripristinato a febbraio dopo oltre dieci anni di assenza, i progetti nelle scuole e al servizio del territorio, in occasione degli eventi o in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Quella di ieri è stata una festa, la festa della Misericordia e di tutto il paese – aggiunge il Governatore, Salvatore Bono –. Tutte le famiglie si ritrovano annualmente come un’unica grande famiglia: per questo voglio ringraziare i volontari, senza di loro tutto ciò sarebbe impossibile, senza di loro la Misericordia non sarebbe quello che è oggi. Abbiamo acquistato un nuovo mezzo, grazie al supporto dell’amministrazione che ha coinvolto le realtà imprenditoriali locali: un investimento necessario perché annualmente percorriamo migliaia e migliaia di chilometri per rispondere alle richieste dei cittadini. Questo, d’altronde, è ciò che sappiamo fare meglio».

Info di servizio: Per prenotare le visite specialistiche a prezzi popolari è possibile chiamare 0583.264426.