Minniti (Lega Nord): ‘La Flat Tax conviene a tutti e vi spiego perché’

LUCCA – Sulla Flat Tax, cavallo di battaglia di Matteo Salvini, ne ho sentite di tutti i colori dice il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti ed ora voglio fare chiarezza.

La Flat Tax è incostituzionale: FALSO!!!

La Costituzione dispone che il sistema tributario deve essere informato ai criteri di progressività. Questo vuol dire che i tributi proporzionali possono essere conformi al dettato costituzionale purchè sia assicurato il carattere progressivo dell’imposizione fiscale che, con riferimento all’IRPEF, è garantito dall’introduzione di una “no tax area” e da un coordinato sistema di deduzioni e detrazioni capaci di rendere progressiva anche un’imposta con un solo scaglione o con una sola aliquota.

2) La Flat Tax favorisce i ricchi e penalizza i poveri: FALSO!

La sinistra afferma che la Flat Tax favorisce i percettori di redditi alti i quali è giusto che siano tassati con aliquota progressiva giustificata dal principio di utilità marginale con finalità di redistribuzione della ricchezza. Niente di più falso, vediamo perchè.

Le principali categorie reddituali sono:

redditi

di capitale derivanti dall’impiego di danaro (interessi) e dalla partecipazione non qualificata al capitale di rischio di soggetti IRES che sono tassati a titolo definitivo con aliquota del 26%. Nel caso di partecipazioni qualificate la tassazione avviene sul 58,14% degli utili incassati;

redditi diversi come le plusvalenze da cessioni immobiliari che possono essere tassate con imposta al 20%, le plusvalenze da cessioni di attività finanziarie (capital gain) tassabili nella misura del 58,14% del loro ammontare (partecipazioni qualificate) o con imposta sostitutiva del 26% (partecipazioni non qualificate). Le plusvalenze realizzate dai soggetti IRES sono addirittura esenti nella misura del 95% (participation exemption);

redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione tassati con aliquota IRPEF progressiva;

redditi di lavoro autonomo tassati con aliquota IRPEF progressiva;

redditi di impresa – imprese individuali e società di persone – tassati con aliquota IRPEF progressiva

I “ricchi” conseguono redditi di capitale e redditi diversi che come abbiamo visto sono tassati o con flat tax (aliquota 26%) o dopo una consistente riduzione della base imponibile. I “ricchi” conseguono anche redditi di locazione tassabili con una Flat Tax al 21% (cedolare secca) che li esclude dall’imposizione progressiva.

I percettori delle altre tipologie di reddito sono tassati con aliquota progressiva ma mentre lavoratori autonomi ed imprenditori deducono i costi sostenuti in applicazione del giusto principio di correlazione tra costi e ricavi e quindi pagano le imposte sull’utile di esercizio aumentato delle poste indeducibili, i lavoratori dipendenti ed i pensionati scontano la progressività dell’imposizione fiscale sul reddito complessivo fatte salve alcune deduzioni fruibili, però, dai soggetti dotati di maggiore capacità contributiva.

Avete mai visto un povero che paga i contributi per la previdenza complementare, per la colf o fa erogazioni liberali ad Onlus e Ong?

Ecco allora, osserva Minniti, che la Flat Tax appare come una necessaria misura di equità fiscale capace di attenuare i disallineamenti nella tassazione delle varie categorie reddituali a beneficio dei percettori di redditi medio-bassi.

L’esigenza di misure perequative a favore dei soggetti passivi IRPEF è evidenziata dai dati comunicati dall’amministrazione fiscale secondo i quali oltre il 55% del gettito IRPEF proviene dai contribuenti che si collocano nella fascia di reddito 15.000/50.000 euro.

L’IRPEF fornisce oltre il 42% delle entrate tributarie complessive (circa 105 miliardi di euro) mentre IRES e redditi di capitale forniscono rispettivamente 14 miliardi e 5,5 miliardi (fonte Bollettino delle Entrate tributarie 2017).

Pertanto, conclude Minniti, sbaglia la sinistra quando afferma che la Flat Tax è un regalo per i ricchi. Se alla sinistra sta a cuore far pagare di più i “ricchi” non si comprendono le ragioni per le quali il Governo Renzi nel 2016 ha abolito il contributo di solidarietà del 3% a carico dei percettori di redditi oltre i 300.000 euro introdotto nel 2011 dal Governo Berlusconi.

Sbagliano anche alcuni settori della sinistra a sostenere l’imposta patrimoniale perché essa colpirebbe non i “ricchi” ma la classe media perché i ricchi, quelli veri, i propri patrimoni li hanno blindati con i “trust” oppure hanno stabilito in Svizzera la propria residenza fiscale come Carlo De Benedetti tessera n. 1 del PD.

Giovanni Minniti

Lega Nord