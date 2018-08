Minniti (Lega): ‘Le carenze del trasporto pubblico meritano l’attenzione della politica’

LUCCA – Le gravi carenze del trasporto pubblico nella città di Lucca e più in generale nell’intera lucchesia, meritano l’attenzione della politica per una denuncia che metta a nudo le reali condizioni di lavoro degli autisti di CTT Nord di Lucca.

Gli incendi ed i numerosi guasti ai mezzi che si verificano con frequenza allarmante sono le conseguenze visibili di politiche aziendali dirette al contenimento dei costi di gestione ma del tutto incuranti delle gravi condizioni di lavoro dei dipendenti e della qualità del servizio offerto ai cittadini.

Mi sta a cuore sottolineare che gli autisti in cambio di turni giornalieri di 8 ed anche 10 ore, per sei giorni settimanali, festivi compresi portano a casa la miseria di 1.350 euro nonostante le gravi responsabilità e con il timore di subire pesanti penalizzazioni retributive in caso di malattia che costringono il personale a lavorare anche in condizioni di salute precarie.

Le ripetute e consistenti riduzioni salariali dovute ad improvvise modifiche organizzative, sono state imposte dal management senza alcun interrogativo sull’impatto che le decurtazioni in questione potevano avere sul contesto familiare dei lavoratori.

Se le cose stanno in questi termini posso maliziosamente pensare che la tanto conclamata stabilità sia stata raggiunta con l’aumento dei carichi di lavoro degli autisti oltre che con la riduzione dell’organico. Sarebbe interessante in tal senso, conoscere i dati occupazionali dal 2010 ad oggi, per verificare se la più volte sbandierata tutela dell’occupazione e dei salari da parte del PD sia reale o, come pensano lavoratori e organizzazioni sindacali, pura propaganda.

In questo disarmante scenario aggravato dalla soppressione di numerose corse, il consistente aumento delle tariffe in vigore dal mese di Luglio, è una grave mancanza di rispetto nei confronti dei tanti cittadini che usano i mezzi pubblici.

Serve urgentemente invertire la tendenza per risollevare un settore che negli ultimi anni è stato devastato dalle fallimentari politiche del PD e dalle scelte sbagliate di qualche dirigente.

Giovanni Minniti

Capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Lucca