Minniti (Lega): ‘La guerra in Siria è un crimine contro l’umanità

LUCCA – “La Storia si ripete insegnava Tucidide 25 secoli orsono.

Con le nubi di guerra che si addensano minacciose sulla Siria e l’annunciato bombardamento americano possiamo dire che, ai nostri giorni, nelle questioni di politica internazionale solo gli imbrogli si ripetono con sconcertante frequenza..

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Giovanni Minniti interviene sulla crisi siriana.

Nel 2003, gli Stati Uniti invasero l’Iraq sulla base delle false prove sul possesso di armi chimiche da parte di Saddam Hussein; nel 2011 Francia e Stati Uniti aggredirono la Libia per motivi sui quali solo ora i giudici francesi stanno facendo chiarezza con l’inchiesta a carico dell’ex presidente Sarkozy.

In queste ore, Usa ed alleati occidentali si preparano a sferrare un attacco militare contro uno Stato sovrano, la Siria, il cui presidente è accusato di aver usato armi chimiche contro civili indifesi.

Il canovaccio è identico e si ripete ogni qualvolta i paesi occidentali vogliono “esportare la democrazia” a suon di bombe intelligenti: si sceglie un Capo di Stato e lo si accusa delle peggiori nefandezze come il mancato rispetto dei diritti umani e l’uso di armi chimiche contro i civili con prove false artatamente costruite dai servizi di intelligence.

C’è la prova inconfutabile che Assad abbia usato armi chimiche a Ghuta? La risposta è no! Per quale motivo Assad avrebbe dovuto usare armi vietate considerato che le forze armate governative e gli alleati russi controllano militarmente quasi tutto il territorio siriano? E’ logico ritenere che le armi chimiche siano state usate da chi ha interesse a provocare l’intervento militare dei paesi occidentali.

A Trump ed ai suoi alleati interessa ben poco il destino del popolo siriano così come interessava ben poco dei libici e degli iracheni. Quale è, allora, il vero motivo che spinge gli americani ad intervenire in Siria?

La risposta la troviamo ancora nel pensiero di Tucidide il quale affermava che quando all’interno di una area circoscritta si confrontano due centri di potere desiderosi di accrescere il proprio potere la guerra è una conseguenza inevitabile.

La verità è che gli Stati Uniti intendono bloccare la crescente influenza della Russia nel Mediterraneo e per raggiungere questo obiettivo non esiteranno a scatenare una guerra dalle conseguenze imprevedibili a spese del martoriato popolo siriano.

Fa bene Matteo Salvini ad invocare la pace ed a tenere lontano l’Italia da una guerra di aggressione identica a quella scatenata dalla Germania ai danni della Polonia nel settembre del 1939.

Se Usa, Gran Bretagna e Francia vogliono macchiarsi di crimini contro l’umanità si assumano le loro responsabilità ma senza la complicità dell’Italia.

Giovanni Minniti

Lega Nord