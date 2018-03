Minniti (Lega): La foresteria della caserma dei vigili del fuoco è inagibile e la Provincia non fa nulla

LUCCA – “Da cittadino provo gratitudine ed ammirazione per i pompieri sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni nelle piccole e nelle grandi emergenze con spirito di sacrificio e dedizione encomiabili. Peccato che lo stesso senso di responsabilità non sia dimostrato dalle istituzioni quando tocca a loro risolvere i piccoli o grandi problemi che riguardano il corpo dei vigili del fuoco.

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sul caso della foresteria della caserma dei vigili del fuoco di Lucca denunciando le omissioni della Provincia proprietaria dell’immobile a cui spetta la realizzazione degli interventi di manutenzione.

Da circa venti giorni, afferma Minniti, la foresteria è stata chiusa a causa del distacco dell’intonaco dal soffitto provocato dalle infiltrazioni di acqua che hanno danneggiato le travi dove appoggia la copertura.

All’esito del sopralluogo dei tecnici della Provincia è stata disposta la chiusura della foresteria che sta provocando notevoli disagi al personale impegnato nei turni di lavoro anche notturni che necessariamente devono poterne usufruire.

La foresteria rimarrà inagibile ancora per parecchio tempo poiché i lavori di manutenzione non sono stati nemmeno programmati, si dice, “a causa della mancanza di fondi” ovvero la solita giustificazione (vero Presidente Menesini?) che la sinistra utilizza per mascherare la propria incapacità di risolvere i problemi concreti. Eppure quando si tratta di altre emergenze i soldi saltano fuori sempre!

Da parte mia, conclude Minniti, mi auguro che l’amministrazione provinciale trovi immediatamente le risorse per finanziare i lavori anche accelerando le procedure di riscossione dei propri crediti”.