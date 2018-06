Minacce anche di morte al titolare di un bar e consumazioni non pagate per riprendere i soldi dovuti: due denunciati dalla polizia

LUCCA – Due, un uomo e una donna, sono stati denunciati per minacce ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dalla polizia.

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio: i due avanzavano dei soldi dal titolare di un bar, poiché la donna aveva vinto una vertenza di lavoro nei confronti del titolare dell’esercizio.

E, per avere questi soldi, i due si sono in più occasioni presentati al bar, minacciando e derubando il barista, colpevole di non pagare il debito nei confronti della donna.

Non solo, hanno anche minacciato di morte il titolare del bar. Inoltre, per pareggiare i conti, avevano l’abitudine di andare nell’esercizio, consumare e, ovviamente, non pagare.

Alla fine, però, la situazione è divenuta non più sostenibile e i due sono stati denunciati a piede libero dalla polizia.