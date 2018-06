“Mi fai sganascià”: grande successo sul palco del giugno porcarese

PORCARI – C’erano circa 400 persone ieri sera (22 giugno) in piazza Felice Orsi a Porcari ad assistere alla seconda semifinale di «Mi fai sganascia’», il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca e NoiTv. Sul palco quattordici agguerritissimi concorrenti a caccia delle prime sei posizioni per poter accedere alla finalissima che si terrà dopo l’estate.

Due ore di spettacolo e tante risate per un’iniziativa che Anffas Lucca organizza oramai da cinque anni per far conoscere a quanta più gente possibile l’attività che l’associazione svolge sul territorio della Piana di Lucca a favore delle persone con disabilità e per abbattere le barriere che talvolta ancora impediscono una loro reale integrazione. Protagonisti di questa manifestazione, infatti, sono anche i ragazzi di Anffas – ormai sempre più disinvolti e “padroni” del palco – che accompagnano i concorrenti e conquistano il pubblico con la loro spontaneità e il loro entusiasmo. Con loro, ieri sera sul palco, anche tanti bambini e ragazzi della scuola calcio Academy Porcari, reduci da una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni.

Ad arricchire lo spettacolo, il duo comico “Gli ultimi della fila”, composto dai lucchesi Carlo Simonetti e Massimo Del Prete, che ha regalato al pubblico 20 minuti di grande cabaret e ottime risate.

Al termine della serata la giuria, guidata da Alessandro Sesti e composta da Emiliana Scarciello e Carla Franceschini del Centro Italiano Femminile, Gino Diodati presidente dell’Atletica Porcari, Stefano Silla presidente della scuola calcio Academy Porcari, Claudio Luporini, presidente della Croce Verde di Porcari, Ivo Bischi del Gruppo Alpini di Porcari e dai due componenti de “Gli ultimi della fila” ha decretato i vincitori.

Accedono alla finale del concorso (in ordine di piazzamento) il pistoiese Gabriele Del Fa (già vincitore di una precedente edizione del concorso), Ermanno Volterrani di Livorno, Roberto Di Giulio di Porcari, Riccardo Ferrucci di Vicopisano, Giancarlo Rossi di Milano e Ettorina Pieroni di Lucca.

La serata, condotta dal giornalista Giulio Del Fiorentino, è stata ripresa integralmente da NoiTv che la trasmetterà venerdì 29 giugno alle 21.