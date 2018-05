Mi fai sganascia’: doppio appuntamento del concordo di barzellettieri

LUCCA – Giugno si conferma il mese dedicato alle risate e all’inclusione sociale per Anffas Lucca. Quest’anno, infatti, le semifinali di “Mi fai sganascia’”, il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca in collaborazione con NoiTv, si terranno venerdì 1° giugno alle 21:15 a San Pietro a Vico, al centro Anffas “Il cortile di Casa Nostra”, e venerdì 22 giugno alle 21:15 sul palco del ‘Giugno Porcarese’ in piazza Felice Orsi a Porcari.

Si aprono quindi le iscrizioni per i concorrenti che si contenderanno l’accesso alla finalissima di ottobre.

Nata nel 2014 per incoronare il miglior barzellettiere di Lucca, Mi fai sganascia’ è ormai una manifestazione di respiro regionale, tanto che nelle ultime due edizioni ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti anche da altre province toscane.

In pochi anni l’iniziativa ha saputo richiamare centinaia di persone che hanno partecipato alle varie serate, nei ristoranti e nei teatri della piana di Lucca. Non solo le famiglie dei ragazzi seguiti da Anffas Lucca, ma soprattutto tantissimi cittadini che col mondo della disabilità non hanno nulla a che fare e che grazie alla manifestazione hanno avuto modo di conoscere da vicino i tanti progetti di integrazione e socializzazione promossi dall’associazione lucchese. Il barzellettiere infatti è nato proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al mondo della disabilità intellettiva e relazionale e creare un’occasione di inclusione e di relazione “leggera” e aperta a tutti.

Le serate sono a ingresso libero. La partecipazione come concorrenti è gratuita. Per iscriversi tel. 393 2091137; email: barzellettierelucca@nullgmail.com.