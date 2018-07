Mercoledì torna la ‘Luminara di San Paolino, corteggio storico in onore del santo patrono

LUCCA – Torna a Lucca l’annuale “Luminara di San Paolino”, corteggio storico che attraverserà le via del centro in occasione dei festeggiamenti per i “Giorni di San Paolino”, organizzato da Contrade San Paolino per il Comune di Lucca. Per l’occasione sono state allestite lungo Via San Paolino le bandiere delle contrade già dalla scorsa settimana, che saranno intervallate da torce e fiaccole accese per tutta la serata.

Diversamente dagli altri anni, a causa della concomitanza con il maxi-concerto di Roger Waters del Lucca Summer Festival sugli spalti delle mura, il corteo cambia il consueto percorso, partendo alle 20.30 da Piazza San Francesco verso Piazza San Martino, dove si terranno alcune esibizioni dei gruppi partecipanti (tamburi e sbandieratori), a partire dalle ore 21.00. Il corteo raggiungerà l’ultima tappa alle 22.00 con l’arrivo alla chiesa di San Paolino, dove il parroco saluterà il corteo e inviterà ad un momento di preghiera. Rientro del corteo previsto per le ore 22.30 mediante il percorso inverso.

I gruppi che prenderanno parte al corteggio oltre a Contrade San Paolino saranno: Sbandieratori e Musici Città di Lucca, i Grifoni Rampanti, la Vicaria di Gallicano, il Gruppo Storico Casteldurante di San Ginese di Compito e la Compagnia Balestrieri Lucca.

Per i visitatori che arrivano da fuori Lucca, è caldamente sconsigliato il transito e il parcheggio nella zona di Lucca sud che sarà adibita al concerto, dal cavalcavia di Viale Europa fino alla zona della stazione e Porta San Pietro. Sono invece da preferire le aree di Lucca nord sia per il parcheggio che per l’ingresso in città.