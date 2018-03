Mercoledì assemblea della Zona 2 a Camaiore

CAMAIORE – Mercoledì 21 marzo alle ore 21, presso la Sala parrocchiale ex cinema di Casoli (via Ezio Bicicchi), si terrà l’Assemblea di Zona 2 (Casoli, Greppolungo, Lombrici, Metato e Vado). All’ordine del giorno:la presentazione dei lavori per la demolizione del fabbricato “ex scuole elementari” di Casoli e un’indagine sulle nuove opportunità per il territorio di Casoli (ascolto delle esigenze, priorità e proposte d’intervento). Per informazioni contattare il Garante di Zona 2, Daniele Da Prato, all’indirizzo mail garantezona2@nullcomune.camaiore.lu.it.