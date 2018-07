Mercatone Uno: raggiunto l’accordo. LunedÃ¬ tavolo in Regione per garanzie sui livelli occupazionali

ALTOPASCIO – Ottenere garanzie per quanto riguarda i livelli occupazionali e capire quali siano i progetti di sviluppo della nuova proprietà. All’indomani dell’accordo siglato tra Mercatone Uno e Cosmo Spa per la cessione di 13 negozi, tra cui anche quelli di Altopascio e Lucca, sono ancora molti i dubbi da chiarire.

Proprio per questo motivo, è stato convocato per lunedì (9 luglio 2018) un tavolo in Regione con la nuova proprietà a cui parteciperà anche il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio. Il primo cittadino chiederà specifiche garanzie per quanto riguarda i livelli occupazionali e aggiornamenti sui piani di sviluppo dello stabilimento, che può assumere un ruolo strategico viste le dimensioni e la posizione.

«La partita non è ancora chiusa – ha spiegato il primo cittadino di Altopascio -. Ci sono ancora alcuni nodi tecnici molto importanti da sciogliere. Vogliamo capire quali siano i piani di sviluppo della nuova proprietà, quali saranno le ricadute occupazionali e avere determinate garanzie su quale sarà il ruolo del sito di Altopascio che, vista la sua posizione a cavallo di tre province, può ricoprire un ruolo strategico. Da parte nostra confermiamo il massimo impegno per tutelare i posti di lavoro e la massima disponibilità al dialogo e al confronto con i lavoratori».

All’incontro di lunedì il sindaco di Altopascio sarà accompagnato anche dall’assessore alle attività produttive Andrea Pellegrini e dal consigliere comunale con delega al lavoro Nicola Calandriello.

Anche la Cgil e la Cisl intervengono sulla questione, per voce dei funzionari Massimo Dinelli della Filcams Cgil e Simone Pialli della Fisascat Cisl entrambi presenti alla trattativa.

«L’intesa raggiunta – dicono – ha permesso di innalzare il numero dei rapporti di lavoro che saranno trasferiti alla nuova società dalle 196 unità,s u un totale di 566 previste,a 285, rispetto alla proposta iniziale formulata».

Nello specifico il punto vendita di Lucca vedrà trasferire alla nuova azienda 23 dipendenti sui 15 iniziali mentre ad Altopascio passeranno 28 dipendenti a fronte dei 20 iniziali. «I criteri di scelta – spiegano i sindacalisti – saranno l’anzianità di servizio ed i carichi familiari e non quelli discrezionali da parte dell’azienda come inizialmente preteso dagli stessi rappresentanti, che invece saranno considerati soltanto per le figure di tre referenti che sceglieranno attraverso colloqui da effettuarsi successivamente. L’intesa prevede anche un diritto di prelazione, dei lavoratori che in prima battuta non sono rientrati nel passaggio qualora la Cosmo avesse necessità di assumere anche in caso di picchi temporanei di lavoro, o qualora la società dovesse cedere, in regime di affitto, parte della superfici di vendita dei negozi ad altre società per altri tipi di attività commerciali».

«Nell’attesa di essere ricollocati – annunciano Pialli di Fisascat e Dinelli di Filcams – i lavoratori rimasti fuori dal perimetro, per effetto del decreto ministeriale già in essere beneficeranno della cassa integrazione straordinaria fino al 13 gennaio 2019, mentre quelli trasferiti alla Cosmo a causa della chiusura per ristrutturazione dei negozi, beneficeranno dell’ ammortizzatore sociale fino alla data di riapertura con la nuova insegna GLOBO“.

«E’ un accordo – commentano i due referenti sindacali – che in buona parte ci soddisfa se si pensa come la Mercatone Business ormai fosse un’azienda praticamente fallita, nonostante non sia stato possibile in questa prima fase ricollocare tutto il personale dipendente. Non mancherà comunque l’impegno costante da parte nostra nel monitorare l’andamento delle attività, affinché anche chi oggi può contare soltanto sul reddito sociale, nel prossimo futuro possa ritrovare collocazione al lavoro che restituisca salario e dignità».

Anche la Uil è intervenuta, per voce di Massimiliano Bindocci e Giovanni Sgro che hanno dichiarato di voler ricordare che «nella procedura relativa all’azienda Mercatone Uno i negozi di Lucca e Altopascio sono tra i 13 assegnati a Cosmo, mentre la maggioranza dei punti vendita è passata ad altra società che manterrà anche insegna Mercatone. I negozi della provincia di Lucca vedranno dunque la vendita di prodotti tessili ad insegna GLOBO. Ieri durante la trattativa sono aumentate i posti di lavoro salvaguardati rispetto alla proposta iniziale dell’azienda Globo, ma il risultato resta insoddisfacente. Ad Altopascio dei 52 dipendenti attuali solo a 28 persone sarà garantito un posto di lavoro, ed a Lucca su 40 il passaggio è assicurato a 23 persone. Saranno ridotti i full time ed aumentati i part time, mentre resterà inalterato il rapporto di genere. È stato però definito un insieme di criteri oggettivi per individuare il personale e questo è molto importante, evitando discrezionalità».

E proseguono: «Altra cosa importante in caso di future cessioni di aree di vendita o di partnership commerciali il 50% delle future assunzioni dovranno essere pescate dai non assunti che almeno fino a gennaio 2019 resteranno in Cassa Integrazione.

Dunque un passo avanti, ma con molte esclusioni, resta anche la amarezza perché si è confidato molto sulle trattative nazionali e poco sulla mobilitazione locale, nonostante come uiltucs territoriale fossimo d’accordo, di fatto solo poche realtà si sono battute fino in fondo».

«Martedì – concludono – ci sono le assemblee unitarie martedì e poi faremo un’assistenza puntuale alle persone, lavorando anche perché le eventuali assunzioni future dirette o da partner diventino realtà ed in questo la politica locale può avere ancora un ruolo».