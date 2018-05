Mercatone Uno: Marchetti lancia l’allarme per Altopascio sul divieto di vendita di abbigliamento

ALTOPASCIO – «Divieto di sublocazione e divieto di vendita di linee merceologiche di abbigliamento o tessile: sono i vincoli presenti nel contratto di affitto che insiste sulla superficie di vendita dove ha sede l’attuale Mercatone Uno di Altopascio, 10mila metri quadrati circa appena rilevati dalla Cosmo di Giulianova, a Teramo, che per l’appunto col suo marchio Globo tratta calzature, abbigliamento e tessile. L’acquirente si trova così paralizzato nella sua attività. Per occupazione e sito di vendita si profila il dramma»: a dare la notizia è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che proprio ieri ha incontrato i 50 dipendenti della sede altopascese di Mercatone Uno durante la loro protesta davanti al punto vendita.

«Al termine della manifestazione – racconta Marchetti – mi sono informato per capire se e come si potesse trovare una soluzione fausta capace di tenere insieme occupazione e sito di vendita. Invece, durante questa attività di ricognizione, mi sono trovato davanti a questa notizia davvero pessima. Temo che neppure il nuovo acquirente sapesse di questo doppio vincolo che lo pone sostanzialmente in condizione di non poter fare nulla in quel punto vendita. E che fine faranno, a quel punto, i 50 dipendenti di Altopascio?».

Marchetti era stato il primo, giorni fa, a alzare il coperchio sulla pentola della cessione di Mercatone Uno: «Ho presentato una mozione lo scorso mercoledì 23 maggio per impegnare la giunta regionale a seguire la vicenda. La iscriverò all’ordine del giorno della prossima seduta. Intanto, però – dice – ho scoperto questa aggravante nel contratto di locazione tra la proprietà dell’immobile e il locatario, ovvero Mercatone Uno a cui Cosmo dovrà subentrare».

«La proprietà è la Giannino Distribuzione spa, che si occupa di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori. Ebbene: al momento della stipula del contratto di affitto per la superficie dove ha attualmente sede il Mercatone Uno di Altopascio, la Giannino ha fatto inserire due vincoli. Il primo vieta la sublocazione. Il secondo vieta la vendita in quel capannone di articoli di abbigliamento o tessile in generale. Il motivo è ovvio: evitarsi concorrenza in casa loro. Ma quelle sono proprio le linee su cui il nuovo acquirente, Cosmo, opera col suo marchio Globo. E lì non potrà venderle. Né potrà subaffittare il capannone. La prospettiva è la paralisi dell’intero polo di vendita altopascese».

Come se ne esce? «I siti di vendita italiani della catena Mercatone Uno – afferma Marchetti – sono stati acquisiti da due gruppi: Cosmo appunto e Shernon Holding. Ebbene: quest’ultimo gruppo tratta mobili, e su quell’attività il sito di Altopascio non avrebbe vincoli. L’unica – ipotizza il capogruppo regionale di Forza Italia – è valutare presso il Ministero per l’economia e con i commissari che hanno curato la cessione se non sia possibile invertire l’acquirente per il punto vendita specifico di Altopascio. Altrimenti si va alla paralisi, e per i 50 lavoratori non prevedo nulla di buono».