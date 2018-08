Mercato di ferragosto in piazza Napoleone: l’iniziativa di Cna aperta anche in orario serale

LUCCA – Continuano gli appuntamenti estivi con l’artigianato di qualità. Si tiene in questi giorni, fino a ferragosto, in piazza Napoleone, il mercato artigianale che la Cna insieme a Piazzainarte organizza nel centro storico. Tanti banchi saranno presenti fino a tarda serata (circa le 23) per presentare manufatti di grande pregio e qualità, all’insegna di un artigianato da apprezzare e valorizzare. Un’occasione da non perdere per cittadini e turisti che potranno godere della mostra di prodotti di diverso tipo, dalla pelletteria ai foulard, alla bigiotteria all’abbigliamento. Con un’attenzione particolare a chi vorrà portarsi a casa – magari all’estero – un ricordo del nostro Paese. Attraverso queste iniziative la Cna intende valorizzare le imprese artigiane del territorio e i loro prodotti di qualità rigorosamente made in Italy, dall’altra aumentare l’attrattività delle piazze che si animano con ricadute positive anche sulle attività presenti in quelle aree. Il prossimo appuntamento sarà in piazza S.Martino a fine agosto.