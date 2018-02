Mercato del Carmine: lavori in dirittura d’arrivo e, entro l’estate, il bando per la gestione [Foto]

LUCCA – I lavori non servono solo a rendere più sicura la struttura, ma anche a farla divenire più appetibile per chi fosse interessato a gestirla. Parola di assessore Celestino Marchini.

Marchini, durante il sopralluogo con la commissione Lavori pubblici del Comune, infatti, ha spiegato come gli interventi realizzati sul Mercato del Carmine in primis erano necessari per mettere la struttura in sicurezza, ma come aspetto nemmeno troppo secondario c’è sicuramente quello di farne una struttura modulabile per diversi usi, completamente in sicurezza e, quindi, che può attrarre con maggiore facilità gli investitori.

I lavori alla struttura proseguono speditamente: mentre è stata liberata dal cantiere la parte su via San Gregorio, è iniziato l’intervento di consolidamento dell’ala est, quella che affaccia su via Mordini e che, in passato, aveva ospitato uffici e gli ambulatori Asl.

«Stiamo intervenendo in modo da dare alla struttura una modulabilità che la rende adattabile a molti usi diversi: in questo modo la rendiamo sicura, anche a livello antisismico ma anche più facile da proporre a chi è interessato a prenderne la gestione».

Gestione che è legata al bando di cui, ovviamente, Marchini sa poco o niente: «Non è mia competenza, sono altri gli uffici che se ne occupano, ma l’uscita del bando va di pari passo con i lavori e, quindi, arriverà sicuramente prima dell’estate».

Sta terminando il recupero strutturale del corpo della chiesa che è stata riportata alle 4 navate originali: 3 di epoca romanica e una realizzata nel 1600 (quella più esterna, verso via San Gregorio). Si tratta di un intervento che è costato circa un milione di euro, mentre quello che riguarda l’ala est ha un costo di 850mila euro.

Il lato che affaccia su via San Gregorio ha subito non poche modifiche: innanzi tutto sono stati installati dei contrafforti che fanno bella mostra di sé sulla facciata, poi sono stati tolti gli scalini che davano accesso ai negozi di un tempo: «Si tratta di interventi di consolidamento della struttura – spiega Marchini – ma anche rivolti all’accessibilità. Su questo lato, infatti, sarà realizzata una lunga pedana, che darà accesso a chi ha una qualche forma di disabilità, anche temporanea, alla struttura».

Per quanto invece riguarda i (brutti) contrafforti, sono stati ricoperti fino a una certa altezza. Poi dovrà decidere la Soprintendenza come renderli parte integrante della facciata, poiché la competenza su questa tematica spetta a tale ente. «Il precedente soprintendente aveva parlato di una copertura con delle luci, ma al momento non è possibile dire come sarà il lavoro definitivo», dice l’ingegnere che dirige i lavori in questa parte.

Buone notizie anche per il campanile: il lavoro di messa in sicurezza procede nei tempi stabiliti e, a breve, sarà terminato.

Insomma, il Carmine si avvia ad essere sicuro e rinnovato, all’avanguardia per quello che riguarda l’intervento di risistemazione, ma la cosa veramente importante è che non resti un bel contenitore vuoto e torni ad essere un centro vitale della città.