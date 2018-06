Mercatini che passione: un calendario di appuntamenti per hobbisti e opere di ingegno. Mercanti: ‘Ogni fine settimana ha il suo mercato’

LUCCA – Mercatini che passione: a Lucca nasce il primo calendario dei mercatini di hobbisti e opere di ingegno che si svolgeranno a carattere straordinario nei prossimi mesi nel centro storico lucchese.

L’assessore alle Attività produttive e sviluppo economico, Valentina Mercanti, quindi, ha mantenuto la promessa che aveva fatto e, cioè, di mettere ordine nel mondo dei mercatini, stilando un calendario che puntasse alla valorizzazione, da una parte dell’offerta commerciale lucchese, ma dall’altra anche della proposta e del lavoro di coloro che vi prendono parte.

«Ogni fine settimana ha il suo mercatino – dice Valentina Mercanti – e questo fino alla fine dell’anno. Abbiamo già preparato il programma che copre tutti i weekend per valorizzare queste realtà».

E’ stato tenuto fuori da questa programmazione il periodo natalizio: «E’ una scelta consapevole – spiega Mercanti – che nasce dal fatto che il periodo natalizio sarà oggetto di una discussione a parte, che esula da questo calendario. Vogliamo infatti cercare di organizzare al meglio le varie manifestazioni di quel periodo».

Dopo il lavoro svolto negli uffici, adesso è tempo delle date: fissate dalla giunta, queste manifestazioni andranno ad aggiungersi alle iniziative già previste dal Piano del commercio su aree pubbliche e al programma dei mercati e delle fiere professionali.

Si tratta, in particolare, di ‘Arte e ingegno in San Paolino’, realizzato dall’associazione ‘Vivere in armonia’ che si svolgerà in piazza Cittadella, piazza dei Cocomeri e via di Poggio dall’1 al 3 giugno; il 21 e 22 luglio; dal 21 al 23 settembre; il 6 e 7 ottobre; dal 7 al 9 dicembre.

‘Arti e Mestieri’, organizzato dall’omonima associazione, si svolgerà invece in piazza San Giusto dal 1 al 3 giugno; l’1 e 2 settembre; il 6 e 7 ottobre; l’1 e 2 dicembre.

Il mercatino ‘Artigianato dei Borghi’, proposto dall’associazione As.Am si svolgerà nella zona pedonale del Portone dei Borghi, in via Michele Rosi e in via Gonfalone, il 10 giugno, il 22 e 23 settembre, il 27 e 28 ottobre, il 22 e 23 dicembre.

Infine ci sarà ‘Artisticamente’, allestito dall’omonima associazione in corso Garibaldi il 16 e 17 giugno; il 6 e 7 ottobre; il 10 e 11 novembre e dal 21 al 23 dicembre.