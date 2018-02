Menesini sulle elezioni: ‘Votare Pd per cambiare il Pd’ e sottolinea il valore dei candidati lucchesi

CAPANNORI – ‘Votare il Pd, per cambiare il Pd‘: è sostanzialmente questo il messaggio che Luca Menesini, sindaco di Capannori, presidente della Provincia ed esponente di spicco del Partito democratico, sostiene in una lettera aperta agli elettori.

Menesini, nella lettera afferma di aver riflettuto attentamente se scrivere il suo pensiero fosse ‘astuto’ come lui stesso dice, o meno: «Alla fine – scrive – ho scelto di fregarmene se può risultare una scelta saggia e ho fatto prevalere la voglia di condividere un pensiero riguardo sì alle elezioni di domenica prossima, ma anche e soprattutto su cosa è il Pd oggi e su come vorremmo che fosse».

Il primo cittadino di Capannori si definisce «un sindaco del Pd che il Pd vede in parte

di buon occhio (le cose che facciamo non possono essere negate), in parte invece no perché ‘non gestibile’ e con alcuni temi chiave (sociale, ambiente ed economia circolare, innovazione e scuole) che considero irrinunciabili».

Tiene però a specificare che non aver «mai buttato fango sul Pd, mai l’ho considerato un mezzo su cui salire o scendere a seconda delle convenienze, mai ho pensato che l’Italia non avesse bisogno di un partito riformista, plurale, capace di unire. Il Pd è nato per fare questo, e questo deve tornare a fare, a prescindere dal voto di domenica 4 marzo».

«Sul voto, domenica, non ho dubbi – scrive Menesini -, perché nonostante quello che non va, ho ben presente cosa invece è andato, cosa va e cosa deve andare: domenica voterò Partito Democratico e vi chiedo di fare altrettanto. Non lo voto per appartenenza bensì per convinzione sia rispetto al lavoro svolto dai Governi Letta-Renzi-Gentiloni, sia rispetto alle candidature che abbiamo in campo alla Camera e al Senato, ovvero Stefano Baccelli e Andrea Marcucci».

Per Menesini, infatti, quelli trascorsi sono stati 5 anni di crescita per il Paese. E quindi «anziché dibattere su quanto sia simpatico o meno Renzi o di quante aspettative abbia deluso (su questo sono d’accordo, ma il problema non è stato che ha fatto poco, il problema è stato che ha promesso troppo), valutiamo quanto è stato fatto, ma soprattutto chi ha un programma serio, concreto e realizzabile per i prossimi cinque anni affinché l’Italia esca definitivamente dalla crisi, che tutti noi abbiamo sentito abbattersi sulle nostre vite».

Un aspetto che, però, per il primo cittadino è impossibile non considerare è il valore che hanno le persone che sono candidate nel collegio lucchese. «Per la Camera – spiega – abbiamo candidato Baccelli, le cui capacità di amministratore le abbiamo conosciute quando era presidente di Provincia, e che conosce perfettamente molte delle questioni che i Comuni possono risolvere soltanto con l’aiuto del Parlamento. Dare il voto a Stefano significa votare il miglioramento della qualità della vita nel proprio territorio. Stessa cosa vale per Marcucci candidato al Senato. Per i territori della provincia di Lucca votare Marcucci, al di là della stima nel Pd a livello nazionale, vuol dire votare per qualcuno che poi ogni tot di tempo torna sul territorio, ascolta i problemi e se ne occupa a un livello più alto. Mi auguro, quindi, che abbiate voglia di tapparvi un po’ il naso, di cambiare opinione all’ultimo minuto, di pensare ai nostri territori più che alla bagarre nazionale che ogni giorno va in onda fra i partiti a livello nazionale e che, sinceramente, ha abbondantemente stancato».

Ma sostanzialmente Menesini vuole cambiare il Partito Democratico ‘da dentro’: «Per quanto riguarda il Partito Democratico, almeno a livello provinciale e regionale, vi prometto che sarò in prima linea per cambiarlo, sia perché allarghi il fronte dei suoi interlocutori fra i cittadini e gli stakeholders, in modo che si faccia carico di molte più sensibilità presenti nella società, sia perché torni a dialogare quasi quotidianamente con le fasce più deboli della popolazione, che oggi si sentono abbandonate (faccio il sindaco, ne sento tante di storie ogni giorno), sia perché comprenda che il Mondo è una cosa diversa da quindici anni fa e che da anni ci sono nuovi lavori che nessuno mai ha tutelato, come le libere professioni, le partite Iva, i lavoratori autonomi e tante tante altre sfaccettature, per non parlare delle imprese innovative e che puntano sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale».

«Il Pd deve ritrovare se stesso – afferma -, che paradossalmente oggi vuol dire che deve uscire da se stesso, lo so bene, lo sappiamo bene. Con tanti di voi ne parlo spesso, sapete come la penso. L’Italia ha bisogno del Pd – conclude Menesini -, ha bisogno di un partito centrale intorno a cui far ruotare tutte le sensibilità del centrosinistra. Quindi non buttiamo via il Pd, scegliamolo. E poi al lavoro per cambiarlo. Un Pd migliore è possibile, c’è bisogno di tutti voi».