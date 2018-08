Menesini ribadisce le sue posizioni sugli Assi Viari: ‘Non mollo. Senza le modifiche richieste, a ottobre salta tutto’

CAPANNORI – E’ lontana dal placarsi la polemica sul mancato invito e conseguente partecipazione del sindaco di Capannori, Luca Menesini, alla riunione in Regione che ha portato alla definizione del cronoprogramma degli Assi Viari.

Dopo l’intervento – dai toni non certamente accomodanti – dell’assessore regionale Ceccarelli, interviene nuovamente il presidente della Provincia e sindaco di Capannori. E lo fa in un post su Facebook, dove chiarisce ancora una volta la sua posizione, non certo accomodante nei confronti di un progetto che, dal suo punto di vista, impatterebbe in maniera troppo pesante sulla Piana di Lucca.

«Badate casino che si è sollevato solo per aver detto che di opere troiaio nella Piana non se ne costruiscono! Pure la destra che mai si esprime dicendo cosa pensa degli assi viari, se vuole il progetto come già presentato da Anas o se vuole le modifiche o se non lo vuole proprio, s’è svegliata (ma sempre senza esprimersi nel merito): mettetevi il cuore in pace, io non mi trenno di un millimetro», scrive il primo cittadino.