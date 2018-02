Menesini: ‘La candidatura di Andrea Marcucci ottima per tutta la provincia»

LUCCA – Endorement di Luca Menesini nei confronti della candidatura di Andrea Marcucci al Senato. Il sindaco di Capannori, in un lungo post sul suo profilo Facebook, ha motivato perché ritenga la candidatura del senatore uscente dem una scelta non solo da approvare e condividere, ma anche molto centrata per quello che riguarda le ricadute benefiche sul territorio.

«Non ci sto al giochino del massacro fra persone appartenenti al mondo del centrosinistra – scrive Menesini -. Non mi appartiene la volontà di dividere, anzi. Sono per l’unità e lo sono davvero, come dimostra il mio comportamento, il mio stile, il mio modo di fare. Non mi interessa che le persone che condividono con me l’esperienza politica e amministrativa siano uguali a me, che la pensino esattamente come me, anzi. Mi piace il confronto, mi piace anche lo scontro costruttivo, mi piace trovare sintesi che rispettino la pluralità delle sensibilità espresse. Il Senatore Andrea Marcucci, ad esempio, è una figura istituzionale di riferimento per Capannori, e per uno che fa il sindaco come il sottoscritto è questo che conta, perché io c’ho da fare il bene dei miei cittadini».

E argomenta questa sua posizione: «E dico che è di riferimento perché in questi quasi quattro anni, ogni volta che ho chiesto un confronto per capire gli indirizzi del Governo o alcune interpretazioni di legge ho trovato un Senatore presente, che approfondiva e che forniva a un sindaco le risposte necessarie perché potesse progettare al meglio per il territorio che amministra».

Menesini porta anche degli esempi concreti: «Il finanziamento di 1 milione e 350mila euro ottenuto dal Cipe per la Cittadella dello Sport. Ma non solo. Andrea s’è impegnato per l’ottenimento dei finanziamenti per l’Istituto alberghiero ‘Marconi’ di Viareggio, dove come Provincia a breve apriremo i cantieri per una prima importante riqualificazione. Dal punto di vista più politico, ricordiamoci che Marcucci ha sostenuto, senza se e senza ma, la candidatura a sindaco di Lucca di Alessandro Tambellini, una volta chiusa la questione delle primarie, come correttamente si deve fare quando si sta nella stessa parte politica».

«Scrivo questi esempi concreti per spiegare – continua -, nella pratica, quanto sia importante per il territorio avere dei Parlamentari di riferimento. Oggi che le risorse sono poche, lo sono ancora di più di ieri».

E conclude: «Per questo andare a votare alle politiche del 4 marzo prossimo e votare qualcuno su cui si possa contare è fondamentale. Quindi vi dico che Andrea Marcucci è un’ottima candidatura per Capannori e per tutti i Comuni della provincia di Lucca perché è un Senatore presente, che dà risposte, che vuole sapere i bisogni del territorio e si fa in quattro per far arrivare i soldi necessari a fare le opere che cambiano in meglio la vita delle persone. E lo dico anche se non la pensiamo uguale su tutto, perché su ciò che abbiamo idee diverse tiene un atteggiamento rispettoso e cerca la mediazione, senza sopraffare chi rappresenta una comunità. Per questo sono felice che Andrea sia candidato al Senato alle prossime elezioni e per questo sostengo la sua candidatura».