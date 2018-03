Memoria e mafia: pasta “Libera Terra” nelle mense scolastiche di Seravezza

SERAVEZZA – Mercoledì 21 marzo, in occasione della “XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, CIR Food, l’azienda che gestisce il servizio di ristorazione per l’Istituto comprensivo di Seravezza, proporrà per tutte le mense scolastiche un’iniziativa speciale, che si ripete ormai da qualche anno. Verrà, infatti, servita pasta di semola biologica “Libera Terra” per tutti gli studenti.

“Libera Terra”, parte integrante dell’Associazione Libera, è un coordinamento di cooperative sociali che gestiscono strutture produttive e centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. Nasce con l’obiettivo di valorizzare territori dal grande potenziale ma dal passato difficile, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona.

Inoltre, svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni.

Riccardo Biagi, Presidente del Consiglio Comunale e incaricato alla Pubblica Istruzione, elogia la proposta: «Prima di tutto vorrei ringraziare CIR Food per la lodevole iniziativa che, come ogni anno, l’Amministrazione Comunale accoglie con piacere. Diffondere tra i ragazzi la cultura della legalità e incentivare la lotta a tutte le mafie, anche attraverso un piccolo ma significativo gesto come quello di proporre nelle scuole la pasta di Libera Terra, è un compito che come Amministrazione sentiamo di dover portare avanti».