Medicina dello Sport: un convegno sugli infortuni nei giovani calciatori

VIAREGGIO – Grande partecipazione al convegno “La Medicina dello Sport sbarca alla Viareggio CUP – L’infortunio del giovane calciatore” che si è svolto oggi (lunedì 19 marzo 2018) all’ Hotel Residence Esplanade in Piazza Puccini a Viareggio.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione fra l’Associazione Medico Sportiva di Lucca della Federazione Medico Sportiva Italiana, la struttura di Medicina dello Sport dei territori di Lucca e Versilia dell’Azienda USL Toscana nord ovest ed il Centro Giovani Calciatori di Viareggio ed ha permesso di evidenziare l’importanza dell’informazione e dell’aggiornamento continuo in medicina in rapporto con un territorio così ricco di tradizione ed esperienze nell’ambito della medicina dello sport.



Il convegno scientifico è stato organizzato all’interno della manifestazione “Viareggio Cup”, la più importante manifestazione internazionale di calcio giovanile, giunta quest’anno alla sua 70esima edizione.

Tra i temi affrontati nel corso della giornata di studio e di confronto: differenze e similitudini tra gli infortuni nel calcio giovanile e nel calcio professionistico, patologie emergenti e tecniche innovative d’intervento, lesioni del legamento crociato anteriore nel giovane calciatore, consumo di farmaci antinfiammatori.



In particolare, come è stato sottolineato da alcuni relatori, molto spesso accade che metodi di allenamento pensati per gli adulti vengano proposti ai calciatori più giovani. Una conseguenza assai preoccupante è che nelle “nuove leve” si riscontrano sempre più frequentemente patologie come le lesioni da sovraccarico in giovani atleti che, ovviamente, presentano un sistema muscoloscheletrico ancora immaturo.

Queste problematiche sono state affrontate nel convegno scientifico da specialisti di fama internazionale che hanno portato la loro esperienza ad una vasta platea di esperti del settore: medici dello sport, ortopedici, fisioterapisti e laureati in scienze motorie che hanno raggiunto Viareggio da tutta Italia.



L’iniziativa è stata patrocinata da Università di Pisa, Comune di Viareggio, Ordine dei Medici di Lucca e Comitato Regionale Toscano del Coni.