Mediatore sociale in ambito abitativo: un nuovo corso professionalizzante

LUCCA – C’è tempo fino a venerdì 6 aprile per iscriversi al corso professionalizzante di “Mediatore sociale in ambito abitativo” organizzato dalla Fondazione Casa Lucca e dalla Cooperativa sociale Odissea con il supporto operativo dell’agenzia formativa So. & Co.

Il corso, originale nei contenuti e nelle metodologie didattiche, si terrà da aprile a luglio, ha l’obiettivo di formare mediatori sociali qualificati ad operare in ambito abitativo con specifiche competenze nei settori delle relazioni, della gestione del conflitto e dell’animazione di comunità. Ma anche del lavoro di rete, delle politiche e dei servizi abitativi, nonché della gestione condominiale.

I requisiti richiesti per l’iscrizione sono: il diploma quinquennale di scuola superiore, oppure l’istruzione del primo ciclo con un’esperienza lavorativa biennale nel settore sociale; inoltre essere in possesso di una delle qualifiche/esperienze professionali: mediatore linguistico e culturale, mediatore civile, amministratore di condominio, laurea in scienze politiche, giurisprudenza, scienze della pace, scienze politiche, scienze sociali, psicologia, sociologia, antropologia. In alternativa esperienza lavorativa, o di volontariato o di servizio civile nel settore della mediazione sociale di almeno 6 mesi.

Tra i requisiti per le persone di nazionalità straniera, il possesso di competenze di lingua italiana al livello Alte b1. I livelli linguistici saranno determinati da un attestato o tramite un testo di lingua italiana.

La durata del corso professionalizzante è di 100 ore con lezioni (a partire da sabato 14 aprile) nei giorni di mercoledì (14.15 – 18.15) e sabato ( 8.30 – 13.30) che si terranno nell’aula formativa del Consorzio “So & Co” in Via Mattei 293/f a Mugnano, Lucca. La quota di iscrizione è di 165 euro più Iva (tot. € 201,5).

Gli interessati devono compilare la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito della cooperativa “So & Co” e della Fondazione Casa Lucca (http://www.fondazionecasalucca.it). Copia dei documenti/attestati, compreso il documento di identità personale, vanno allegati alla scheda di iscrizione ed inviati (o consegnati a mano) alla sede di “So & Co” entro il 6 aprile.

Per ulteriori informazioni, iscrizioni o modulistica: tel. 0583-432225 /37

www.soandco.it